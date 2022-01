Veterana Carol Amaral está de volta ao balé do Faustão; que estreia hoje (17)

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

É hoje! Às 20h30, na tela da Band, estreia “Faustão na Band”, o novo programa do apresentador. E a dançarina, modelo, atriz e empresária Carol Amaral continua firme e forte no balé mais luxuoso da televisão brasileira.

Carol, de 26 anos, trabalha com Fausto Silva desde 2018, no extinto programa da Rede Globo, “Domingão do Faustão”. Trabalhou como atendente de farmácia na adolescência, dos 14 aos 17 anos, e atualmente, cursa Jornalismo e também é empresária com a loja de moda feminina denominada “Carol Amaral Store”, no Instagram (@carolamaralstore).



Baiana arretada, no qual mostra com muito orgulho em seu Instagram (@carolamaralll), foi rainha do Carnaval de Salvador em 2016, fez uma temporada de shows na França com uma companhia de dança e já desfilou como rainha de bateria da escola de samba, Camisa Verde e Branco, de São Paulo (SP).