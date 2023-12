Verão Esportivo em Trancoso: Lacoste anuncia programação exclusiva de Beach Tennis, Golfe e Yoga

Em meio às brisas tropicais de Trancoso, a Lacoste prepara-se para mergulhar os visitantes e moradores locais em uma experiência única de verão. Em parceria com espaços locais renomados, a marca francesa traz uma programação intensa que mescla esportes, cultura e conexão com suas raízes.

A iniciativa, que se estende de dezembro a fevereiro, visa aproximar o público da rica tradição esportiva da Lacoste. Abrindo o calendário no dia 23 de dezembro, a marca oferecerá atividades interativas de beach tennis em parceria com a escola Bora, conhecida por suas aulas de esportes de praia no Vale do Quadrado. A quadra principal foi transformada em um palco de entretenimento, com a presença marcante do icônico crocodilo da Lacoste.

No final do mês, o foco se desloca para o Terravista Golf Club, um complexo cercado pelas belezas naturais da região. Além das clínicas de golfe, o local receberá outras aulas esportivas, proporcionando uma experiência completa em meio à natureza exuberante de Trancoso.

A primeira semana do ano será marcada por uma clínica de beach tennis no Reserva Hotel Trancoso, com a participação especial de Sophia Chow, atual número 4 do ranking mundial da modalidade e parceira da Lacoste. Além das intensas partidas, o local sediará uma sessão de yoga experience, oferecendo um equilíbrio perfeito entre competição e tranquilidade.

A programação transcende as quadras e campos, abraçando a cultura e a herança artesanal local. A Lacoste proporcionará aulas de cerâmica ministradas por Gabriel Calazans Luz (@ceramica_trancoso), no próprio espaço de convivência da loja. Uma oportunidade única de mergulhar na rica tradição artesanal de Trancoso.

Todas as aulas podem ser agendadas presencialmente na loja da Lacoste ou através da landing page disponível no Link. As vagas são limitadas, garantindo uma experiência personalizada para cada participante. Enquanto isso, a summer pop-up da Lacoste continua em funcionamento, oferecendo uma curadoria exclusiva de produtos e experiências únicas para os consumidores.

Por trás de toda essa iniciativa, a Blend Inspire, uma consultoria boutique especializada em marketing de influência e experiências, desempenhou um papel crucial. A agência desenvolveu um programa ambicioso que integra cultura e esportes, proporcionando à Lacoste uma presença dinâmica na cidade de Trancoso durante todo o verão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Trancoso, a Lacoste não está apenas apresentando uma programação esportiva; está oferecendo uma experiência imersiva que une tradição, sofisticação e alegria sob o sol brasileiro. Este verão promete ser inesquecível para todos que se aventurarem nesta jornada esportiva e cultural à beira-mar.