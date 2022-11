Venha participar da roda de samba promovida por Kako Chocolata na capital paulista

Convidados ilustres estarão nesta apresentação que promete agitar o Beira Rio Social Recreativo, Zona leste de São Paulo



Uma tradicional roda de samba se tornará o ponto de encontro da “nata“ sambista da região, e promete “quebrar tudo” no evento que conta ainda com uma lista de atividades paralelas para públicos de todas as idades.

“Eu posso dizer que fui amamentado no samba, e quando a gente consegue trazer para junto da gente, em um show como esse, mais 10 parceiros dessa afinidade musical, só podemos esperar por um evento inesquecível, especialmente para a gente, que toca!”, avisa Kako Chocolata.

Kako Chocolata é uma das forças que fazem parte de um movimento de resgate do samba e do pagode

Todos os músicos convidados têm feito parte das rodas de samba, que já são ícones de Itaquera e Guaianases.

Talento emergente, Kako Chocolata é uma das forças que fazem parte de um movimento de resgate do samba e do pagode, na essência da música preta, que tem se propagado na Zona Leste de São Paulo.

Em 2018, Kako deu início ao projeto Samba do Meio Dia, roda de samba feita na rua, e que levou o grupo a gravar no estúdio Show Livre pela primeira vez, por meio do Edital da Lei Aldir Blanc. No final de 2020, Kako iniciou sua carreira ‘solo’, com o Projeto “Vivendo um Sonho” no qual foram gravadas três músicas e um DVD, com o título “Pagode do Kako Chocolata”.

A “nata“ sambista da região, promete “quebrar tudo”

Serviço

Data: 05/11/2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingresso: GRÁTIS

Local : Beira Rio Social Recreativo – Rua Alves Domingo Rego 36

Hora: 13h

Apresentação teatro infantil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feira gastronômica

DJ Black Music

Espaço kids

Kako Chocolata e o Som das Comunidades