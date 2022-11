Vem chegando o Verão e com ele a vontade de estar com o corpo em dia

Harmonização corporal será a cirurgia mais procurada da estação, declara especialista Hamilton Couto

“Nos ano 90 as próteses de silicone chamavam atenção, agora a ‘harmonização corporal’ será a cirurgia trend da estação”, garante o médico Hamilton Couto.

O verão já bate na porta, e já tem muita gente se preparando para aproveitar os dias mais quentes e ensolarados. Os casacos e calças compridas darão lugar aos biquínis, sungas, roupas leves, curtas e mais confortáveis. Com isso, a preocupação com o corpo só aumenta.

Há aqueles que investem em atividades físicas, outros se tornam mais rígidos com a alimentação, enquanto alguns homens e mulheres optam pela harmonização corporal. Você já ouviu falar sobre esse procedimento? O médico Hamilton Couto é especialista no assunto e explica as técnicas que hoje em dia são as mais procuradas no país.

Hamilton Couto é especialista em harmonização corporal

De acordo com o Dr. Hamilton, a remodelação glútea é a queridinha da estação. Quando chega o verão, a escolha dela se torna uma unanimidade e a procura cresce em 80%.

“O bumbum realmente bate o recorde porque todos querem volume”, explica o especialista. Esse procedimento é líder de buscas nas clínicas e o médico conta que isso se dá pelo fato do bumbum gerar um grande impacto na autoestima.

“É impressionante porque vai muito além da questão sexual”, diz Hamilton. O Dr. que já cuidou dos bumbuns de famosas como Jaque Khury e Tati Minerato, conta que a decisão envolve saúde mental, autoconfiança e a melhora do relacionamento com o mundo de um modo geral. “O bumbum para a mulher é muito importante”, completa.

Harmonização do bumbum é a mais pedida entre as mulheres, para passarem satisfeitas o verão

Hamilton acrescenta que em seguida as pessoas optam pela bioestimulação de colágeno, pois auxilia no tratamento da flacidez. A busca por ela aumenta em até 20% durante esse período.

“Neste universo da flacidez entram o abdômen, a parte interna da coxa, e a polpa do bumbum. Essa última é exatamente a região inferior do bumbum”, conta. Segundo Hamilton, o público mais frequente em seu consultório são de mulheres acima de 35 anos. “Isso acontece porque é quando o bumbum começa a ficar mais flácido ou ‘cair’”. Ele ainda alerta que essa situação ocorre independente se a pessoa pratica exercícios específicos para conservar o bumbum ou não.