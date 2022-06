Veja as estratégias de bares e restaurantes para sobreviver à inflação

O Empresário Jhonny Vilaronga destaca como o cenário financeiro tem limitado a recuperação do setor, que ainda sofre com os efeitos da pandemia

Não é segredo que o setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, entretanto, nesse momento de recuperação do setor, outro cenário tira o sono dos empresários: o crescimento da inflação. Segundo dados levantados pela Associação Nacional de Restaurantes, para 83% dos estabelecimentos ligados a bares e restaurantes, a inflação é o maior desafio de 2022.



Para trazer os clientes de volta, muitos estabelecimentos estão segurando os preços e diminuindo a margem de lucro, o que tem dificultado a recuperação segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

“Os benefícios dessa estratégia é que é possível ser mais competitivo, uma vez que a entrega da experiência acompanha os preços ainda defasados, sem que os nossos clientes sintam esse impacto no primeiro momento. Entretanto, o não reajuste ordenado à médio prazo, pode acarretar riscos para o fluxo de caixa e a conta pode não fechar”, avalia o empresário Jhonny Vilaronga, que faz parte do grupo de sócios do projeto idealizado pelo DJ Toigo o aclamado Guapísima Bar e Cozinha, localizado em São Paulo.

De acordo com o último relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a inflação acumulada em 12 meses no Brasil é a maior do G20, atingindo 12,1% em abril. Para fugir da alta dos preços, Jhonny Vilaronga aponta que algumas estratégias podem ajudar os empresários a manter o negócio aberto, como diluir os gastos fixos na relação público x faturamento, além de introduzir bons processos na experiência do público com os serviços e produtos.

“No caso do Guapísima, optamos por abrir somente três noites por semana e ter o maior número de clientes possíveis. Nossa divulgação, até o momento, é bem orgânica, o que nos faz trazer até o estabelecimento o público-alvo, aderente e que aprecia a experiência que introduzimos no bar. Neste momento, a nossa principal estratégia é focar na experiência desse cliente e aumentar o número de pessoas que frequentam o local”, destaca.

Melhorar a experiência do cliente é o que, segundo o empresário, facilitará a aceitação do público em um momento de alta dos preços. “Após investir em uma boa entrega para o cliente, você trabalha a percepção de valor dele acerca do seu produto. Além da fidelização e estabilidade de público, é nesse momento que você consegue redesenhar a composição dos preços sem perder público”, destaca.

"A ideia foi unir uma rotina comum da noite paulistana, que costuma se iniciar em um bar para uma espécie de 'esquenta', antes de terminar em uma requintada balada. Ou seja, nossos clientes não precisam se locomover pela cidade procurando outro local para curtir a noite em São Paulo, pois o Guapísima consegue oferecer essa experiência em um único lugar. Implementamos o conceito que o Guapísima é um bar com comida de restaurante, que em um determinado momento, vira uma baladinha", destaca.

Além de entender os anseios dos clientes e focar em suprir essas necessidades, firmar parcerias com grandes marcas, fazer a gestão de compras, buscar os melhores orçamentos são estratégias que podem ser aplicadas para entregar um serviço diferenciado com o menor custo fixo possível, mesmo em um cenário de inflação alta.