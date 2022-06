Vanessa Rangeli – A consultora fitness dos famosos

Celebridades aprovam trabalho de consultora fitness

Saúde e beleza sempre estiveram presentes na vida da consultora fitness Vanessa Rangeli.

Graduada em marketing e com um corpo todo trabalhado nos exercícios físicos, aliados à boa alimentação, a profissional se apaixonou pelo universo fitness aos 21 anos. “Comecei a treinar e nunca mais parei”, revela. Sempre muito bem orientada por profissionais experientes, Vanessa conta que estes foram fundamentais na conquista do resultado que logo foram percebidos em seu corpo.

Com o passar do tempo Vanessa criou o Desafio Detox Turbo, que consiste em um programa formado por uma equipe de nutricionistas, personal trainers, psicóloga e fisioterapeuta

Nascida e criada no Rio de Janeiro, Vanessa logo passou a postar as mudanças em seu visual nas redes sociais. Todos os dias as atualizações em seu feed apresentava treinos, dicas de receitas fit, cuidados pessoais com a beleza em vídeos espontâneos e interativos. Um perfil “normal”. “Até que um dia eu fiz um post de uma sandália da Schutz, eles repostaram e meu instagram de um dia para o outro passou de 200 amigos para 20 mil seguidores”, revela Vanessa que tentou aproveitar o momento para divulgar a loja dela, mas as pessoas se interessaram muito mais pelo seu lado fitness.

Nascida e criada no Rio de Janeiro, Vanessa logo passou a postar as mudanças em seu visual nas redes sociais

Com o passar do tempo Vanessa criou o Desafio Detox Turbo, que consiste em um programa formado por uma equipe de nutricionistas, personal trainers, psicóloga e fisioterapeuta. “Isso transforma a vida das pessoas. Basta adquirir hábitos saudáveis, mudança no estilo de vida que logo se atinge, de forma saudável, a boa forma tão desejada”, explica a consultora que garante que nenhum de seus clientes “passam fome ou deixam de comer tudo”, diverte-se.

A profissional apresenta ainda um quadro nas rádios Globo e BH FM, chamado “Consultoria Fitness”, de segunda a sexta-feira, onde dá dicas de saúde, dieta, reeducação alimentar e treinos.

Por conta do sucesso nas redes sociais com seu Detox Turbo, Vanessa logo passou a ser procurada também pelas celebridades, como as atrizes Adriana Lessa, Nívea Stelmann, Maíra Charken e Roberta Rodrigues, os cantores Naldo, Perlla, Lexa e MC Bin Laden, as modelos Moranguinho e Priscila Pires, entre outros, que aderiram ao programa montado pelos especialistas com exercícios físicos e cardápio equilibrado.

“Eu estou na segunda fase da consultoria do Léo Dias que tem uma curiosidade. Ele ama Coca-Cola e muitos estranharam quando viram um post em que falei sobre isso. Tive que explicar que as consultorias são individuais e a gente procura adaptar o que a pessoa gosta, dentro do possível da dieta. No caso do Léo a Coca-Cola ficou, mas a diet”, explica Vanessa. “Tudo para a pessoa dar continuidade ao processo do emagrecimento, em manter os hábitos mais saudáveis, pois quando se é muito radical a tendência é a pessoa abandonar o processo”.

A profissional apresenta ainda um quadro nas rádios Globo e BH FM, chamado “Consultoria Fitness”, de segunda a sexta-feira, onde dá dicas de saúde, dieta, reeducação alimentar e treinos.

Vanessa acompanha a evolução dos clientes pelo WhatsApp.“Sou especialista em mudança de estilo de vida, na prática, e a primeira consultora fitness do Brasil a desenvolver um projeto de boa forma, através do WhatsApp”, finaliza Vanessa que divide seu tempo entre a vida fitness e a administração de suas empresas.