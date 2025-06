Valle Nevado dá início à temporada 2025 em pleno solstício de inverno

A temporada mais fria do ano começa oficialmente no próximo dia 20 de junho de 2025, às 23h42 (horário de Brasília), marcando o início do inverno no Hemisfério Sul e, com ele, a abertura oficial da maior estação de esqui da América do Sul: o Valle Nevado Ski Resort, no Chile.

Com meio metro de neve acumulado até agora, as condições são promissoras para uma temporada agitada. A expectativa é de que o resort receba cerca de 300 mil visitantes ao longo do inverno, sendo os brasileiros os mais presentes, representando aproximadamente 60% do total de hóspedes. Muitos também optam por visitar Valle Nevado em um bate-volta enquanto aproveitam as férias em Santiago, a apenas 60 km da estação.

Valle Nevado está a apenas 60km do aeroporto de Santiago, no Chile (SCL).

Além das famosas pistas de esqui e snowboard, Valle Nevado oferece aulas para todos os níveis através de sua escola própria, que conta com mais de 100 instrutores qualificados. Um dos passeios mais procurados é o de Gôndola, um teleférico de cabine fechada com capacidade para até seis pessoas, que proporciona uma vista espetacular da Cordilheira dos Andes, chegando a 3.100 metros de altitude.E o melhor: não precisa saber esquiar para curtir essa experiência!

O ingresso para adultos custa a partir de CLP 89.000 (aproximadamente R$ 530) por pessoa, com promoções sempre disponíveis no site oficial da estação: vallenevado.com/pt/ingressos-e-cuponeras.

A Gôndola comporta seis pessoas, inclusive quem não esquia.

Com infraestrutura completa, diversas opções gastronômicas e paisagens de tirar o fôlego, Valle Nevado reforça seu posto como o principal destino de neve dos brasileiros na América do Sul.

Reservas:

Telefone: 0800 892 1047 | E-mail: reservas@vallenevado.com | Site: http://www.vallenevado.com/pt/