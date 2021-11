Valeria Silva estreia co-produção de mais um festival de cinema em Hollywood

O festival é o único que faz o intercâmbio da capital mundial do cinema com o que tem de melhor da produção brasileira independente e da indústria hollywoodiana

Pelo quarto ano consecutivo, Valeria Silva organiza o Hollywood Brazilian Film Festival, que chega a sua 13ª edição, em Los Angeles. O evento, que acontecerá de 19 a 21 de novembro no Fine Arts Teatre, em Beverly Hills, é uma co-produção da atriz brasileira com a presidente Talize Sayegh. O festival é o único que faz o intercâmbio da capital mundial do cinema com o que tem de melhor da produção brasileira independente e da indústria hollywoodiana.

Pelo quarto ano consecutivo, Valeria Silva organiza o Hollywood Brazilian Film Festival, que chega a sua 13ª edição, em Los Angeles

Já na estreia o público terá a exibição do filme Deserto Particular, de Aly Muritiba, aposta do Brasil ao Oscar 2022. Sua estreia mundial foi em Veneza, onde ganhou o People’s Choice Award.

O evento, que acontecerá de 19 a 21 de novembro no Fine Arts Teatre, em Beverly Hills, é uma co-produção da atriz brasileira com a presidente Talize Sayegh

O festival contará ainda com estreias norte-americanas como Madalena, com direção de Madiano Marcheti, Meu nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza, Segredos do Putumayo, por Aurélio Michiles, Cabeça de Nêgo, com roteiro de direção de Déo Cardoso, e Todos os Mortos, assinado por Caetano Gotardo e Marco Dutra.