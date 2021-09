Empresário tem vídeo viralizado na internet após defender a namorada trans

O ato de intolerância gerou revolta entre os internautas e logo os vídeos viralizaram

Após sofrer um ataque transfóbico em seu Instagram nas últimas semanas, a Diretora Executiva Valentina Saluz, e o seu namorado, o empresário Luiz Ribeiro, se manifestaram na rede social contestando uma pergunta feita ao casal. O ato de intolerância gerou revolta entre os internautas e logo os vídeos viralizaram, sendo compartilhados por famosos como a youtuber Mandy Candy, e os atores Stefano Sala e Caio Cabral.

Enquanto respondiam a uma série de perguntas no story sobre o relacionamento deles, Valentina e Luiz foram surpreendidos por uma pergunta que dizia: “Luís, você sempre foi homossexual?”. Imediatamente a diretora se pronunciou sobre o assunto:

“Eu queria deixar claro que é por mulheres como você que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo inteiro […] fiz questão de te marcar porque uma pessoa que tem o mínimo de instrução deveria saber que um homem que se relaciona com mulheres trans ele não deixa de ser heterossexual. Até porque eu sou uma mulher e não teria um motivo dele se tornar homossexual por gostar ou se relacionar comigo. Isso é muito triste porque isso impede 100% dos homens se sentirem à vontade até mesmo de nos amar, e vocês não têm noção da dor que é viver na nossa pele”.

Já no perfil do empresário, ele compartilhou um vídeo falando sobre homens heteros que se relacionam afetivamente com mulheres trans:

“A gente está em pleno século 21 […] e ainda tem gente que tá limitada pelas crenças, que não quer crescer e se desconstruir. Hoje em dia se você quiser ser preconceituoso é uma questão de escolha sua. Não é por falta de informação. [..] Mulher trans é uma identificação de gênero, então se ela se identifica como mulher, ela é mulher e ela merece ser respeitada por isso”, disse o empresário Luiz Ribeiro em vídeo publicado na sua conta do Instagram.

Valentina é Diretora Executiva da assessoria de imprensa Nexxt Communications, que trabalha com artistas de diversos segmentos, conhecidos mundialmente, na qual Luiz Ribeiro atua como Diretor do segmento esportivo.

Recentemente Saluz participou do programa Profissão Repórter, da Globo, e foi acompanhada pelo programa durante a sua cirurgia de feminização facial. Em Janeiro deste ano, no mês do Dia Nacional da Visibilidade Trans, ela também foi uma das 14 personalidades escolhidas pela Vogue Brasil para a matéria “Um Guia do que não se deve falar para pessoas trans”.

