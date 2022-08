‘SP Invisível’ propõe contar histórias de quem vive nas ruas e impacta mais de 30 mil pessoas com ações sociais

Criada pelos fotógrafos André Soler e Vinícius Lima em 2014, após uma ação realizada pela igreja em que frequentavam, a ONG hoje atua com campanhas voltadas a quem está em situação de vulnerabilidade

A ONG SP Invisível tem uma história de impacto social que começa em 2014, através de uma dinâmica com um grupo de fotógrafos, proposta pelo pastor da igreja que frequentavam, para documentar o que é considerado invisível pela sociedade nas ruas de São Paulo. Dessa atividade, surgiu a iniciativa que já soma 1.780 histórias contadas, 33.978 pessoas atendidas e cerca 102 ações sociais realizadas.

André Soler é CEO e cofundador da SP Invisível, ONG que conta histórias de quem vive nas ruas

André Soler e Vinícius Lima eram um dos fotógrafos envolvidos nesse trabalho. O que começou com fotografias de moradores de rua, e suas histórias contadas através de textos transcritos das gravações das conversas dos jovens com esses moradores, cresceu, amadureceu e acabou virando ONG.

A organização também promove ações, como o "Inverno Invisível", que doa kits de roupa e cobertor para as pessoas em situação de rua em SP

“Como fazer essas pessoas serem mais vistas? Pra isso acontecer, a gente precisaria de muita gente vendo essas pessoas. A primeira coisa que eu pensei, como cineasta, foi ‘ e se a gente fizesse um filme e colocasse todas as pessoas para assistirem isso no auditório?’. Mas isso não seria possível, porque o impacto que a gente precisa causar pra que a população em situação de rua seja vista precisa ser muito maior. Pra fazer isso, tirei a minha câmera do armário e decidi sair pra fazer essas fotos. E o Vinícius, nessa hora, pegou um gravador que ele tinha e, com esse gravador, ele gravava a conversa, com autorização, e aí a gente contava essas histórias”, conta Soler, CEO e cofundador da organização.

Outra campanha de impacto social é o "Natal Invisível", que oferece ceia e confraternização aos que vivem nas ruas de SP

E complementa: “Quando a gente começou a se encontrar pra fazer essas histórias acontecerem, foi aí que a SP Invisível começou a ganhar muita visibilidade. Nesse começo, a gente não sabia exatamente se as pessoas estavam mudando a consciência delas sobre a população em situação de rua, mas a população em situação de rua tava sendo vista”.

O que começou com fotografias de moradores de rua, e suas histórias, cresceu, amadureceu e acabou virando ONG

Se antes a ideia era apenas dar rosto para essas pessoas e contar suas histórias, conscientizando o restante da população acerca do tema, em pouco tempo a vontade de ir além acabaria surgindo, como relata André, que já saiu na Forbes 30 Under 30 e palestrou três vezes como TEDx Speaker, no vídeo institucional: “A gente não ficou satisfeito e decidimos não só contar essas histórias, mas também, ajudar essas pessoas em situação de rua”.

Ações da SP Invisível

Hoje, a organização promove ações em diferentes épocas do ano, como o “Natal para todos”, que oferece, desde 2017, ceia, música, dança e amor a pessoas em situação de rua. Já o “Páscoa Invisível” celebra essa data especial desde 2018, onde doa ovos de chocolate, kits de higiene pessoal, lanches e outros recursos a quem está em vulnerabilidade social.

A ONG também se disponibiliza a ajudar quem deseja criar iniciativas similares em suas cidades

Com a mesma premissa de tornar as pessoas que estão sem moradia visíveis, o “Carnaval Invisível”, que nasceu em 2018, beneficia catadores de lixo com entrega de luvas de segurança, sacos reforçados, capas de chuva e pontos de coleta, onde os foliões podem descartar latas de alumínio que serão retiradas pelos catadores, para venda do material reciclável.

De todas as ações realizadas pela ONG, a mais importante e que possui maior destaque é o “Inverno Invisível”, que leva a hashtag #SPSemFrio. A iniciativa, que teve início em 2016, caminha para seu oitavo ano consecutivo, e já soma um total de 20.350 pessoas impactadas e cerca de R$ 1,9 milhões arrecadados. A ação, que consiste em entregar kits com moletons, luvas, toucas e produtos de higiene, é de suma importância e influencia diretamente na sobrevivência de milhares de pessoas em situação de rua que precisam enfrentar as baixíssimas temperaturas da capital paulista no inverno.

Voluntariado

A ONG se disponibiliza a ajudar quem deseja criar iniciativas similares em suas cidades, através do contato por e-mail e em vídeos explicativos no canal da organização no YouTube.

E para conhecer a SP Invisível e saber como colaborar, basta acessar o site oficial ou conhecer a história dos beneficiados pelo projeto, no perfil da ONG no Instagram.