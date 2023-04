Única representante da América do Sul, Ana Paula Matos se reúne com Secretário de Estado dos EUA

Na pauta, a criação de uma rede de solidariedade ao povo ucraniano

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos se reuniu, nesta sexta-feira (28), com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken e cinco prefeitos ucranianos e outros cinco das Américas. Na pauta, a guerra na Ucrânia. O ato ocorreu no Estados Unidos e foi promovido pelo Departamento de Estado Americano, que reuniu representantes de cidades importantes em prol de uma conscientização e a criação de uma rede de solidariedade ao povo ucraniano. A gestora foi a única brasileira representante da América do Sul no evento e também a única mulher.

Estavam presentes, os Prefeitos da Ucrânia, capital Kiev, Vitaliy Klitschko; Nizhyn, Oleksandr Kodola;, Kharkiv, Ihor Oleksandrovych Terekhov ; Melitopol , Ivan Fedorov e Trostyanets, Yuriy Bova. Além dos prefeitos, de Kingston – Jamaica, Delroy H. Williams; Monterrey – Mexico, Luis Donaldo Colosio; Seattle – EUA, Bruce Harrell; Hoboken – Ravi Bhalla; Chicago – EUA, Samir Mayekar.

Conforme Ana Paula, os prefeitos tiveram a oportunidade de contar um pouco da experiência que estão vivendo e pediram apoio para minimizar os impactos da guerra. “Estavam reunidos prefeitos ucranianos que estão sofrendo muito com a guerra, um deles foi até sequestrado (prefeito de Melitopol ) e puderam contar um pouco da história. Sou uma pessoa que acredita no poder do diálogo, da democracia e das pessoas. Coloquei a tecnologia social de Salvador à disposição e também o meu compromisso em contribuir na reconstrução da comunicação dividindo com o meu país as experiências relatadas”, pontuou.

Única representante feminina na mesa, a gestora se solidarizou com as mulheres, crianças e idosos que estão sofrendo com os ataques russos. “Me comprometi a levar para as pessoas a fala deles, o sofrimento que eles estão vivenciando. Famílias expulsas no meio do nada, centros de conhecimento sendo bombardeados, além de locais sem água, comida, energia ou aquecedor. Então é preciso uma união de todos para fortalecer a rede de apoio”.

O Departamento de Estado Americano tem trabalhado para ajudar as cidades atingidas e conscientizar outras das Américas a respeito de solidariedade ao povo ucraniano. O Secretário de Estado é membro do Gabinete Presidencial , mais alta posição no governo norte-americano e lida com os assuntos externos.