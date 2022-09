Unhas Cariocas apresenta pela 1ª vez produtos próprios na Expo Franchising ABF Rio 2022

A maior rede de franquia de esmalteria, que possui uma técnica própria e exclusiva de cuticulagem, além de fábrica própria, participa pelo 4º ano seguido e prevê ampliar sua presença no mercado carioca

Uma das maiores feiras de franquias do Brasil, a Expo Franchising ABF Rio 2022 será realizada entre os dias 15 e 17 de setembro, no Expo MAG, localizado na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, Cidade Nova, Centro – Rio de Janeiro (RJ).

Maurício César e Marina Groke, o casal que criou a franquia

Entre as marcas participantes, pela 4ª vez consecutiva, está a rede de franquias Unhas Cariocas, esmalteria detentora de uma técnica própria e exclusiva de cuticulagem, que apresentará pela 1ª em eventos produtos próprios, que já são os queridinhos das clientes, porém, agora, produzidos em sua própria fábrica.

Unhas Cariocas apresenta produtos próprios na Expo Franchising ABF Rio 2022

“Esta é uma grande conquista, já que vínhamos há um tempo ajustando a nossa fábrica própria, inaugurada em janeiro deste ano, para podermos produzir estes itens. E isso é um ganho, também, para nossos franqueados que terão, não somente custo reduzido com aquisição de produtos, bem como um complemento de rentabilidade nas unidades. E para nossas clientes, poderemos entregar o que há de mais moderno em tecnologia e em resultados”, afirma o CEO da Unhas Cariocas, Maurício Cesar.

Com estande de 24 metros, localizado na rua 07-C, a Unhas Cariocas terá como principal objetivo expandir seus negócios localmente, conforme contou Maurício. “Queremos aumentar a nossa presença no mercado fluminense, por ser um dos estados onde a Unhas Cariocas têm encantado com muita força as clientes, deixando muito claro o orgulho do carioca ser carioca”, reforça.



Maurício Cesar, CEO da Unhas Cariocas

O CEO da Unhas Cariocas comentou sobre a expectativa com a participação na feira e a importância para os planos de expansão da rede.



Rede de franquias participa pelo 4º ano seguido do evento

“Todas as feiras que participamos, tivemos grande destaque no número de visitas e acreditamos que essa será ainda melhor, pois temos várias unidades performando de forma excelente. Já para o crescimento da marca, que tem sido exponencial, especialmente, nos últimos dois anos, será uma excelente oportunidade, já que estamos falando de um dos melhores mercados do Brasil em consumo e Franquias, e é o segundo estado onde temos mais unidades no Brasil”, finaliza Maurício.