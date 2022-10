“Uma empresa que possui o conteúdo no seu DNA e a brasilidade na sua essência”, afirma Paulo Marinho em evento com mercado

UpFront reuniu diretores e artistas globais, além de representantes do mercado publicitário para discutir tendências de comunicação

Na noite da última quinta-feira (28), a Rede Globo promoveu no Memorial das Américas, em São Paulo, o UPFront 2023. O evento discutiu tendências para a comunicação da emissora para o próximo ano. O diretor presidente da Globo, Paulo Marinho, destacou que a empresa possui “o conteúdo no seu DNA e a brasilidade na sua essência”.

O encontro entre diretores, artistas globais e representantes do mercado publicitário marca a retomada dos grandes eventos da emissora no pós-pandemia. Sendo um dos primeiros a discursar, Marinho ressaltou que a TV é um dos principais agentes responsáveis pela forma em que os brasileiros agem e pensam no dia a dia.

Com foco nesta proposta, ele destacou que foi assumido o compromisso de estabelecer medidas que reforcem a representatividade não somente no elenco de novelas, mas também nas equipes. Fazendo com que o povo brasileiro se sinta representado e alinhado com “pensamentos diversos”.

Paulo Marinho é neto de Roberto Marinho, jornalista e fundador do Grupo Globo

Marinho salientou ainda que a atividade jornalística é essencial neste momento de fomento de desinformação. “Nós vivemos numa época em que as informações precisam de contexto, análise, debate e o ambiente de desinformação reforça a importância do jornalismo profissional que por definição é sempre independente. Isso aumenta nossa responsabilidade e compromisso com a sociedade”, enfatizou.

Paulo Marinho é neto de Roberto Marinho, jornalista e fundador do Grupo Globo, assumiu o comando da TV do Plim Plim em fevereiro deste ano e tem como um dos principais objetivos o fortalecimento do serviço de streaming e a integração com outras plataformas. O GloboPlay é a maior plataforma brasileira de streaming e a pioneira na oferta de publicidade.