“Um ícone, como ela era corajosa, como ela era percursora”, diz Evandro Santo sobre morte de Kaká Di Polly

Kaká Di Polly morreu na última segunda-feira (23), a drag queen era um ícone para comunidade LGBTQIA+ e foi fundamental para realização da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. A informação sobre a morte da artista foi divulgada por meio de suas redes sociais.

“Em nome da família, com muito pesar, comunicamos o falecimento da Kaká Di Polly na tarde do hoje. Assim que tivermos as informações sobre o velório e enterro informaremos”, diz um comunicado publicado no Instagram da drag queen.

Ao realizar um exame de rotina, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Créditos: Instagram

Evandro Santo comentou sobre a morte da artista. “Um ícone, como ela era corajosa, como ela era percursora, é uma geração que não volta”, disse o ator.

Segundo informações cedidas pela sobrinha da artista, Adriana Policarpo, para g1, a artista estava internada desde 19 de janeiro em um hospital em São Paulo por conta de uma dor lombar, quando sofreu parada cardíaca ao realizar um exame de rotina e não resistiu.