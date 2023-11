Um ano sem Gal Costa: Gilberto Gil e Mundo Bita lançam homenagem em animação para a saudosa artista

No próximo dia 9 de novembro, faz um ano que nos despedimos de uma das vozes mais icônicas e cativantes da música brasileira: Gal Costa. A artista deixou grandes saudades e um legado musical que jamais se apagará. Em homenagem especial à musa, Mundo Bita e Gilberto Gil lançam novo clipe com a canção “Barato Total”, eternizada na voz de Gal.

Além do áudio original da gravação do disco “Cantar”, de 1974, cedido pela gravadora Universal Music, o vídeo traz Gal como personagem da animação. Esse é o quarto e último clipe do projeto “Rádio Bita Especial Gilberto Gil”.

Para o cantor e um dos membros da Academia Brasileira de Letras (ABL), uma das coisas que mais chamou atenção de Gal e fez ela gravar a canção na época foi a subjetividade da composição em relação ao tempo e às emoçõe

s. “Se você está contente, tanto faz o frio, tanto faz o quente, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu há dez minutos atrás. Essa dissolução do tempo, numa fluência que é atemporal, acima de todas as coisas, acima de todas as dimensões. Essa foi uma das coisas que fez com que a Gal fosse atraída pela canção, que bom o Mundo Bita está fazendo ‘Barato Total’ dedicada à juventude”, celebra Gil.

Nesta nova aventura, o personagem de Gilberto Gil passa por vários desafios ao lado de Bita e da turminha formada pelas crianças Lila, Dan e Tito. No entanto, com o bom humor e o otimismo de todos, tudo que estava dando errado para os amigos é solucionado. O que eles não previam é que contariam também, ao longo dessa jornada, com uma ajuda para lá de especial de Gal Costa, que, na animação, é representada como uma espécie de ser mágico da natureza. No clipe, a personagem se junta ao grupo e todos se divertem ao som de muita música, encontrando boas alternativas para todos os obstáculos que surgem durante a brincadeira.

Chaps, criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, conta como surgiu a ideia de reunir os dois cantores nessa versão de “Barato Total”. “Tínhamos há muito tempo uma vontade enorme de gravar com Gal Costa. Até tentamos, mas a pandemia atrapalhou os planos. Hoje, não é mais possível fazer uma gravação inédita com ela, mas quando contamos a Gil sobre a ideia da homenagem, ele achou ótimo usar a voz original. Colocar o Mundo Bita ao lado desses dois ícones da nossa arte é um privilégio”, afirma.

Todas as famílias podem se emocionar com essa homenagem no próximo dia 09/11 (quinta-feira), às 10h, no canal do youtube do Mundo Bita, que possui mais de 17 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no Youtube.