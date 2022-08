TV Globo comete erro gravíssimo durante transmissão do SPTV 2 e mostra vídeo de Luisa Marilac como se fosse assassina

Ao anunciar que uma mulher trans era acusada de matar um amigo e roubar sua identidade, imagens da youtuber foram mostradas de forma equivocada pela emissora

Na noite desta terça-feira (30), o telejornal local SPTV segunda edição, transmitido pela Rede Globo, cometeu erro ao divulgar, imagens de um vídeo onde aparecia a youtuber e escritora Luisa Marilac, em vez de mostrar a da mulher trans Mariana Elisa R. Paulo, de 49 anos, acusada de matar um amigo e assumir a sua identidade.

Luisa afirmou que não estava assistindo ao telejornal no momento em que sua imagem foi divulgada e que está arrasada, tentando digerir ainda o assunto

Sobre o sério ocorrido, o jornalista Luiz Bacci postou, em seu perfil no Instagram, uma mensagem que avisou sobre o fato de Marilac na verdade não ter nada a ver com o caso. “Pessoal, foi um engano. A polícia passou pra Globo a imagem errada. Luisa Marilac não cometeu nenhum assassinato. É inocente e não está presa”, afirmou Bacci.

A youtuber também postou em seu perfil no Instagram a reprodução da matéria do telejornal, com a legenda “Globo do céu, quer me matar?”. Em entrevista à coluna, Luisa afirmou que não estava assistindo ao telejornal no momento em que sua imagem foi divulgada e que está arrasada, tentando digerir ainda o assunto.

“Estou recém-operada. De repente, as pessoas começam a me chamar aqui na porta de casa perguntando se eu vi a matéria, e as pessoas no celular me perguntando ‘nossa, não sabia que você era assassina’, que eu tô sendo acusada de assassinato”, contou Marilac.

Segundo Luisa, a Rede Globo não entrou diretamente em contato com ela para esclarecer a questão e se desculpar.

O assunto também repercutiu rapidamente no Twitter, onde várias pessoas comentaram sobre a confusão feita pelo SPTV 2.