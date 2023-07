TruckPag Bank: A ferramenta que promete transformar a gestão de transportadoras no Brasil

Com um novo aplicativo inovador, a startup de meios de pagamento para frotas, TruckPag, está transformando a forma como as transportadoras gerenciam suas despesas e colaboradores

As transportadoras desempenham um papel crucial na economia brasileira, sendo responsáveis por mais de 60% do transporte de mercadorias no país. No entanto, muitas enfrentam desafios na gestão financeira e de pessoal, resultando em desperdícios e altos custos operacionais. Para solucionar essas questões, a TruckPag desenvolveu um aplicativo inovador, o TruckPag Bank, que promete simplificar a gestão financeira e de pessoal das transportadoras.

O TruckPag Bank oferece uma solução prática e eficiente para a gestão de despesas e colaboradores. Por meio do aplicativo, os gestores podem realizar uma série de tarefas, como cadastrar funcionários, transferir créditos, acompanhar despesas, efetuar prestações de contas e conferir notas. Além disso, o aplicativo também oferece recursos para auditoria e resgate de valores.

Para os colaboradores, o aplicativo foi projetado para facilitar o acesso a despesas de débito, prestação de contas e saques em caixas eletrônicos da rede 24 horas. Essa abordagem visa trazer agilidade, facilidade e comodidade para os motoristas, que passam a maior parte do tempo na estrada.

A proposta do novo app é preencher uma lacuna no mercado, fornecendo acesso fácil e conveniente a dados e informações importantes para a gestão financeira das transportadoras. Segundo Junior Sturmer, Head de Marketing e Design da TruckPag, a empresa busca disponibilizar informações na palma da mão dos gestores e colaboradores, de forma ágil, simples e cômoda.

Junior Sturmer, head de marketing e design da TruckPag

O mercado nacional de fretes movimenta cifras impressionantes, chegando a R$ 365 bilhões por ano. Diante desse cenário, a inovação tecnológica proporcionada pelo TruckPag Bank tem o potencial de trazer ganhos significativos para as transportadoras, contribuindo para a redução de custos operacionais e otimizando a gestão financeira.

A tecnologia está transformando o setor de transporte rodoviário de cargas no Brasil, e a TruckPag está na vanguarda dessa transformação. Com o lançamento do aplicativo TruckPag Bank, a empresa reafirma seu compromisso em fornecer soluções financeiras inovadoras e práticas para o setor logístico. A praticidade e economia proporcionadas pela ferramenta têm o objetivo de conquistar a preferência das transportadoras, impulsionando a eficiência e o crescimento do setor como um todo.