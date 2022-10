Tristeza para os fãs: Coldplay anuncia adiamento dos shows no Brasil

Os fãs brasileiros de Coldplay, que estavam animados para os shows da banda, terão que esperar mais um pouco para ouvir ao vivo sucessos como “Yellow” e “Viva la vida”.

Chris Martin, vocalista do Coldplay, será afastado dos palcos por razões de saúde. Comunica a assessoria da banda

A banda, que esteve recentemente no festival Rock in Rio, também realizaria shows solos em São Paulo e Rio de Janeiro, mas hoje, a equipe do Coldplay comunicou que o vocalista, Chris Martin, terá que de afastar por razões de saúde. O cantor foi diagnosticado com uma grave infecção pulmonar e a recomendação médica é afastamento total das atividades por, no mínimo, três semanas.

A equipe da banda tranquilizou os fãs e orientou que os mesmos guardem os seus ingressos para trocas posteriores. Ainda não há novas datas oficiais para os shows.