motivos para incluir Água Micelar na sua rotina de cuidados com a pele

Cuidar da pele está na moda. Mas quando falamos em skincare, precisamos lembrar que não basta fazer uma máscara facial de vez em quando, a pele exige algo muito importante: rotina. E com o surgimento de vários produtos novos, algumas dúvidas comuns surgem: quais produtos são para mim? Para que serve cada etapa? Quais produtos devo investir? É mesmo necessário tantas etapas?

Água micelar: o produto versátil e perfeito pra incluir na sua rotina de cuidados

Entre tantas opções, a Água Micelar vem conquistando cada vez mais os amantes de skincare. Isso porque o produto reúne diversos benefícios para quem valoriza uma pele bem cuidada. Pensando nisso, a Mary Kay apresenta a Mary Kay Água Micelar e mostra os motivos para incluir com essa novidade na sua rotina.

Versatilidade: É versátil e traz a praticidade que a rotina corrida exige, mas sem deixar de mostrar resultados. A Mary Kay Água Micelar pode ser usada duas vezes ao dia: de manhã ao acordar, e à noite, antes de dormir. Funcionando como uma limpeza rápida, é o primeiro passo para a rotina de limpeza do rosto.

Pele limpa e bem cuidada: lançamento pode mudar completamente a sua forma de fazer skincare

Preparo para a make: Ela atua na higienização da pele antes e depois da make para deixá-la mais saudável. Um item que traz uma limpeza mais suave, sem ressecar a pele e sem necessidade de enxágue.

Limpeza: A Mary Kay Água Micelar é feita com água purificada e baixas concentrações de surfactantes, que se agrupam e formam pequenas esferas conhecidas como micelas. E para a nossa felicidade, essas esferas adoram as impurezas da pele e agem como imãs, atraindo para longe o acúmulo de sujeira.

Cuidados com a pele: descubra os benefícios que está ajudando os adeptos da skincare

Sobre a Mary Kay:

Há mais de 20 anos no Brasil e 58 anos no mundo, a Mary Kay tem se dedicado com sucesso a oferecer produtos irresistíveis e a oportunidade de um negócio independente para milhares de mulheres ao redor do mundo. A companhia, uma das maiores de vendas diretas do mundo e presente em cerca de 40 países, tem em seu portfólio: fragrâncias, produtos de cuidados com a pele desenvolvidos com a mais alta tecnologia e maquiagens inspiradoras.