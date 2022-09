Três em cada cinco pessoas não-LGBTQIAPN+ não se sentem à vontade com demonstrações de afeto entre casais homoafetivos e isso precisa mudar

Estudo encomendado pela Havaianas e que está disponível online, além de dados demográficos traz a percepção da comunidade em diversos

Havaianas, uma marca aliada à causa LGBTQIAPN+, realiza junto da ONG All Out, desde 2020, ações em parceria com a comunidade para que a sociedade possa, cada vez mais, perceber a relevância do tema e ajudar a ampliar o debate sobre a inclusão e o respeito.

Através da Plataforma Pride, a marca dá mais um passo nesta caminhada ao encomendar a Pesquisa do Orgulho, uma parceria inédita com o Datafolha, que traz uma metodologia sistemática estatisticamente confiável com abrangência nacional e representativa da população brasileira adulta.

Maria Fernanda Albuquerque, VP global de marketing da Havaianas

“Essa pesquisa é mais um passo importante na caminhada LGBTQIAPN+ no Brasil. Como o nome já diz, queremos que as pessoas tenham cada vez mais orgulho de serem quem são. Além de dados demográficos, este estudo Havaianas/Datafolha também traz tópicos como o mercado de trabalho, garantia de direitos e representatividade. E a gente acredita que falar sobre isso é papel da sociedade, mas também das marcas inseridas nela”, pontua Maria Fernanda Albuquerque, VP global de marketing da Havaianas.

A Pesquisa Havaianas/Datafolha aponta que 9,3% das pessoas se identificam como LGBTQIAPN+ na população adulta brasileira (16 anos ou mais). Os números tendem a aumentar nas regiões metropolitanas (11%), entre os mais jovens (18% na faixa etária de 16 a 24 anos e 13% entre 25 e 34 anos) e entre as pessoas com maior nível de escolaridade (11% curso superior). Além disso, a maioria dos que se identificam como LGBTQIAPN+ é solteira (59%) e sem filhos (70%).

“É até emocionante ler os resultados da Pesquisa do Orgulho e finalmente ter algumas respostas que buscamos há tanto tempo, como, por exemplo, quantas pessoas LGBTQIAPN+ nós somos no Brasil. Agora que temos mais informações, temos mais ferramentas para seguir na luta por igualdade completa de direitos — o que os próprios resultados mostram, ainda é um desafio muito grande.” comenta Ana Andrade, Gerente Sênior de Campanhas para a América Latina com a All Out.

Ana Andrade, Gerente Sênior de Campanhas para a América Latina com a All Out

Entre os destaques do estudo estão:

Os mais jovens (entre 16 e 24 anos) são os que mais se identificam como LGBTQIAPN+, representando 18% da população LGBTQIAPN+ no Brasil;

Uma a cada quatro pessoas* não concorda totalmente que pessoas LGBTQIAPN+ devem ter os mesmos direitos;

62% da população LGBTQIAPN+ economicamente ativa não falam com frequência sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho: nesse ambiente o assunto é abordado às vezes, raramente, ou nunca;

Em comparação com o restante da população, a hostilidade ou preconceito dentro da família é 16p.p maior entre pessoas LGBTQIAPN+;

Sete a cada 10 pessoas LGBTQIAPN+ economicamente inativas sentem que não são avaliadas apenas pelas suas qualificações profissionais em entrevistas de emprego;

Na população LGBTQIAPN+, 17% sempre sofrem discriminação. Esse número é quase o dobro, compararado com a população não-LGBTQIAPN+ (9%);

Apenas 34% das pessoas não-LGBTQIAPN+ concordam totalmente que é comum demonstrações públicas de afeto entre casais homoafetivos.

Isaac Silva, Pepita, Paulo Alves (Datafolha), Ana Andrade (All Out) e Cristina Naumovs.

Pessoas que não se identificam como LGBTQIAPN+

A gravação do evento está disponível no canal da Havaianas no YouTube. E, para que todos possam acessar, inclusive outras marcas interessadas em fortalecer sua relação com a comunidade e se tornarem aliadas à causa, assim como Havaianas, a íntegra da Pesquisa Havaianas/Datafolha está disponível para consulta pública no site pesquisa do orgulho https://www.pesquisadoorgulho.com.br/