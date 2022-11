Trazendo referências da música urbana, deco., lança segundo single “sinais”

O cantor mineiro deco. mostra que não pretende ser colocado dentro de uma única caixa

Após um lançamento que unia R&B ao POP, o cantor mineiro deco. mostra que não pretende ser colocado dentro de uma única caixa. O artista apresenta seu segundo lançamento em carreira solo, apresentando elementos da música urbana, trap e drill no single “sinais”. A faixa chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 4 de novembro, com direito a clipe animado produzido pelo próprio artista.

O single, assim como o já lançado, traz momentos de reflexão do artista consigo mesmo | Fotos: Maria Vaz @mariafivaz



Composição de deco., o single, assim como o já lançado, traz momentos de reflexão do artista consigo mesmo. “sinais fala um pouco sobre não ignorar sentimentos, detalhes, relações e mesmo sinais não tão claros que nós percebemos nas nossas vidas; principalmente porque se os percebemos eles dialogam de alguma forma com nossas vontades e com nosso inconsciente. Muitas vezes temos medo de seguir esses caminhos e compartilho esse meu medo e angústia na música”, explica o artista.



Já o clipe é a descoberta de mais um grande talento do mineiro. “Trabalho também como animador e ilustrador há alguns anos e queria trazer um pouco desse meu lado para meu projeto musical. A animação 2D é um complemento visual da música. Quis tentar ilustrar as imagens que falo na letra sem que fosse apenas uma imagem literal, mas que de alguma forma traduzisse um pouco uma conexão desses símbolos com meus sentimentos. A forma que a animação flui acho que conseguiu evocar bem esse fluxo de consciência e reflexão interna”, completa.



Em novembro, deco. irá lançar seu primeiro EP contando com mais duas músicas inéditas além de “sinais” e “deletérios”, já lançada. “O projeto traz um pouco das várias influências que eu tenho absorvido, a vibe meio noturna eu acho que eu atribuo ao The Weeknd e a minha fase da vida também. Mas dá pra ouvir um pouco de Dirty Projectors nas piras sonoras, um pouco do R&B do Bruno Mars e Justin Bieber. Um pouco do voz e violão do Ed Sheeran. As vozes e precisão do Charlie Puth e tal, uma mistura de tudo que eu ouço”, finaliza.



Com apenas 27 anos, deco. conquistou fãs à frente da banda Dom Pepo, mas sua paixão pela música vem de berço. Aos 8 anos iniciou estudando piano, depois gaita, violão, clarinete, trompete, violão erudito, baixo e guitarra. Aos 14 anos iniciou a compor e nunca mais parou. Agora o artista se prepara para novos voos em carreira solo e promete.