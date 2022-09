Travel Box Brazil fará cobertura inédita mostrando o Catar durante a Copa do Mundo

Programação especial irá explorar a cultura e gastronomia do país sede, além de acompanhar a rotina dos turistas durante o evento

O canal Travel Box Brazil preparou uma programação especial para quem quer conhecer o Catar além dos estádios, durante a Copa do Mundo 2022. O especial Travel na Copa irá explorar a cultura, a gastronomia, os costumes e as pessoas do país sede do evento esportivo.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Travel Box Brazil pode ser acessado também — em formato linear — através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional

Apresentado pelo jornalista Luigi Silvestri, veterano de Copas do Mundo com presença nas edições 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia), a programação especial contará com dois programas produzidos durante o evento, que usarão a Copa do Mundo como pano de fundo para explorar o Catar em todos os seus atrativos.

Em “Ponto de Chegada”, o apresentador mergulha nas principais atrações turísticas do Catar, como o Safari, praias, parques, museus, igrejas e mesquitas, mostrando como o evento esportivo e a atenção de todos os olhos do mundo afetam a vida cultural do país. Em cinco episódios de 30 minutos, Luigi irá desvendar os segredos do Catar através de sua história, arquitetura, gastronomia e fomento tecnológico, sem deixar de lado as obrigatórias visitas aos estádios da Copa e aos pontos de encontro das torcidas, um dos atrativos mais tradicionais do evento.

Já o programa “Travel na Copa”, com entradas ao vivo direto do Catar, vai trazer a emoção em tempo real, serão curiosidades, entrevistas e bastidores de tudo que estará acontecendo. Estaremos presentes também em eventos temáticos aqui no Brasil acompanhando os torcedores durante os jogos e conhecendo lugares com uma gastronomia temática relacionada às seleções participantes. Serão entradas diárias entre programas ao vivo e gravados para você vivenciar tudo que acontece durante a Copa.

“Mais do que um canal de viagens, o Travel Box Brazil é um canal que compartilha e gera experiências. O projeto Travel na Copa apresentará um formato de cobertura único, com um olhar 360 graus tanto para o evento, quanto para o país sede e seus costumes! Estamos prontos e animados para embarcar com a nossa audiência em uma viagem incrível para o Catar e sentir de perto tudo o que estará acontecendo durante a Copa do Mundo.”, afirmou Márcio Mazzeron, head do canal.

