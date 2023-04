Transição presidencial no Brasil: as mudanças em 20 anos

Livro de João Borges revela as articulações por trás da histórica transição presidencial de Fernando Henrique Cardoso para Lula em 2003

No dia 5 de maio, durante a programação da FLIPOÇOS, em Poços de Caldas, o autor João Borges lançou o livro “Eles não são loucos”, que traz à tona os bastidores da histórica transição presidencial entre Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, ocorrida em 2003. Na obra, Borges relembra as articulações e os encontros que aconteceram nos bastidores da política, mostrando como a democracia saiu fortalecida.

O encontro de FHC e Lula: uma cena histórica no Palácio do Planalto

Vinte anos depois, o Brasil vive uma nova transição presidencial, dessa vez de Jair Bolsonaro para Lula. A comparação entre as duas transições é inevitável, pois elas ocorrem em momentos políticos e sociais distintos. Enquanto a transição de 2003 foi marcada pela amistosa conversa entre FHC e Lula, com suas respectivas famílias, a transição atual tem sido marcada por conflitos e tensões.

Borges, que foi assessor de imprensa do Banco Central durante a transição de 2003, teve amplo acesso a reuniões secretas e realizou diversas entrevistas para compor o livro. Ele revela que a aproximação entre FHC e Lula começou com uma conversa regada a uísque no Palácio do Alvorada, quando FHC convidou Lula para conhecer o lugar onde um dia ele iria morar. Essa aproximação, aliada a outras articulações, possibilitou uma transição tranquila e democrática.

João Borges formou-se em jornalismo pela UnB. De 2003 a 2020 foi repórter e comentarista de economia da GloboNews

A história mostra que os bastidores da política são reveladores para entendermos melhor o rumo da história. Neste momento em que o país vive uma nova transição presidencial, a obra de João Borges é de extrema importância para refletir sobre as diferenças entre as transições e sobre os desafios que o novo governo terá pela frente.

A FLIPOÇOS disponibilizou as mesas do evento pelo Youtube (@flipocos-pc), permitindo que o público em geral tenha acesso a esse rico debate.

