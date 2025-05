Trancoso brilha na CASAR São Paulo com união de fornecedores locais

Trancoso está sendo representado com força na CASAR São Paulo, a maior e mais tradicional feira de noivas do país, que acontece há mais de 20 anos e segue até este domingo. O evento reúne os principais nomes do mercado de casamentos e é referência absoluta para noivas e profissionais do setor.

Mannu Carvalho e Patrícia Galvão representam Trancoso com destaque na CASAR São Paulo, reforçando o talento e a relevância do destino no cenário nacional de casamentos.

Entre os expositores está Mannu Carvalho, reconhecida nacionalmente como uma das principais referências no mercado de eventos e destination wedding. Durante a programação oficial da feira, Mannu participou de um talk show, onde abordou a importância do networking no mercado de casamentos, compartilhando sua trajetória empreendedora e sua visão sobre como conexões estratégicas impulsionam negócios e fortalecem destinos.

Ao lado de Mannu e Patrícia Galvão assessoras outros 10 importantes fornecedores de Trancoso marcam presença: Rio da Barra, Awe, Defleur, Jamilton, Fernanda Possa, Favoritto, Poesia no Altar, Proporsom, Bridal Equipe Make, Mais Que Um Eventos, Bananas, Guta Gula e Quelvin Fotógrafo.

A participação na CASAR São Paulo foi uma iniciativa independente, totalmente financiada pelos próprios empresários, que entenderam a importância estratégica de divulgar o destino e fortalecer a imagem de Trancoso como um dos lugares mais desejados do Brasil para casamentos.

Conexão, leveza e muita dedicação: a energia contagiante da Trancoso se faz presente na maior feira de casamentos do Brasil.

“Trancoso vai muito além do cenário paradisíaco. Temos uma rede sólida de fornecedores criativos, preparados e comprometidos com a excelência, prontos para transformar sonhos em realidade”, destaca Mannu Carvalho.

A presença coletiva na feira evidencia a união e a força do mercado de casamentos de Trancoso, levando a diversidade, a autenticidade e a qualidade dos serviços locais para noivas de todo o país.

A CASAR São Paulo segue até domingo, sendo uma vitrine essencial para tendências, networking e negócios no setor de casamentos