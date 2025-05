Trama leva O Novo Sempre Vem para o audiovisual e aposta na nova música brasileira

O Novo Sempre Vem, programa criado pela Trama em parceria com a Novabrasil FM, agora expande sua atuação para o audiovisual e estreia como um canal dedicado à nova música brasileira. Com gravações previstas para começar na segunda quinzena de maio, nos estúdios Trama NaCena, em São Paulo, a iniciativa amplia o alcance do projeto que, desde sua criação, tem como missão dar visibilidade à cena contemporânea nacional.

Estúdio Trama NaCena – crédito Sergio Gomes

Transmitido atualmente pela rádio em rede nacional, às terças e sextas, às 18h30, o programa se tornou referência para quem busca novidades musicais, combinando curadoria cuidadosa e espaço para a diversidade artística. A nova versão audiovisual permitirá que artistas apresentem seus repertórios completos, em estúdio, com alta qualidade de áudio e vídeo — incluindo captação em 4K e experiências imersivas com câmeras em realidade virtual (VR).

O canal estreia inicialmente no YouTube da Trama e, futuramente, ganhará também um espaço em um canal linear, voltado ao público nacional e internacional. Segundo os idealizadores, o objetivo é ampliar a conexão entre artistas e público, fortalecendo a música feita no Brasil com liberdade e autenticidade.

André Szajman – divulgação

“Por meio do nosso canal, seguiremos realizando nossa missão de fortalecer a música brasileira, promovendo renovação e valorização das obras artísticas. Acreditamos que a tecnologia digital possa ser usada a serviço do artista”, afirma André Szajman, sócio da Trama.

A proposta também carrega o DNA inovador da Trama, que tem no currículo iniciativas pioneiras como a Trama Virtual, o Download Remunerado e a TV Trama — primeiro canal musical diário de live streaming do YouTube no mundo.

João Marcello Bôscoli, apresentador e curador do projeto, reforça que o momento é de efervescência criativa na cena brasileira. “Queremos que ‘O Novo Sempre Vem’ seja um catalisador de tudo de interessante que está sendo feito. Um espaço onde o artista se expressa com respeito, qualidade e liberdade”, destaca.

Diferente da versão radiofônica, que veicula duas faixas por semana, o canal permitirá apresentações completas, além de uma agenda mensal de shows. Toda essa produção acontece nos estúdios Trama NaCena, conhecidos por sua excelência técnica no mercado.

O movimento também responde a uma demanda do próprio público da rádio e do programa, que busca não só ouvir, mas ver, sentir e interagir com a produção musical de forma mais direta, fugindo dos filtros algorítmicos que costumam ditar tendências nas plataformas digitais.

Com direção de Luciano Cury, o projeto reflete uma visão clara: tecnologia, sim — mas sempre colocando o artista e a música no centro da experiência.

O NOVO SEMPRE VEM segue, portanto, fiel ao nome que carrega. E, agora, com som e imagem da mais alta qualidade, pronto para conquistar ainda mais fãs da música brasileira.

por Ariston Sal Junior