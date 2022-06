Track&Field promove evento em homenagem ao Dia Internacional do Yoga, próximo sábado (25)

Marca esportiva vai realizar 60 aulas simultâneas em 45 cidades do Brasil e Portugal

Uma das modalidades que mais cresceu em número de adeptos no período da pandemia, o Yoga faz parte do DNA da Track&Field, marca que oferece uma linha completa de roupas e acessórios, além de experiências relacionadas à prática.

Para celebrar o Dia Internacional do Yoga, data instituída pela ONU desde 2014 em reconhecimento aos seus benefícios para a saúde e bem-estar, acontece a primeira edição do evento Yoga Day, que vai promover 60 aulas presenciais simultaneamente em 45 cidades de todas as regiões do Brasil, além de Portugal, com expectativa de público de mais de 1,7 mil pessoas no próximo sábado (28), às 8h.

As ações do evento acontecem nas seguintes cidades: Alphaville/SP, Arrail d’ Ajuda/BA, Atibaia/SP, Belo Horizonte/MG, Boa Vista/SP, Brasília/DF, Búzios/RJ, Campo Grande/MS, Campos do Jordão/SP, Cascais/Portugal, Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Dourados/MS, Eunápolis/BA, Gravatá/PE, Guarujá/SP, Ilha Bela/SP, Imperatriz/MA, Ipatinga/MG, Itatiba/SP, Juiz de Fora/MG, Londrina/PR, Macaé/RJ, Maringá/PR, Natal/RN, Palmas/TO, Pantanal/MS, Praia do Forte/BA, Recife/PE, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de Janeiro/RJ, Rio Preto/SP, Riviera de São Lourenço/SP, Santa Maria/RS, Santo André/SP, Santos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano/SP, São Paulo/SP, Sinop/MT, Taubaté/SP, Uberaba/MG, Vila Velha/ES E Vinhedo/SP.

As ações serão organizadas pelas lojas Track&Field em formatos diferentes, de acordo com sua localização e perfil do público (Foto: Instagram Track&Field)

Para ampliar ainda mais a celebração, a marca vai proporcionar, no mesmo dia dos eventos presenciais, quatro aulas online de Yoga, gratuitas e ao vivo, às 9h, 10h, 14h e 16h. A iniciativa faz parte do projeto “Continue em Movimento”, que proporciona diariamente treinos abertos ao público.

As ações serão organizadas pelas lojas Track&Field em formatos diferentes, de acordo com sua localização e perfil do público. As inscrições estão abertas pelo aplicativo TF Sports, plataforma que integra todo o ecossistema de bem-estar da marca, e incluem uma camiseta thermodry de estampa exclusiva.

Em algumas localidades, o público também poderá desfrutar de experiências como day use em hotel, café da manhã, massagem e tapete de yoga, inclusos no valor da inscrição, que varia de R$89,90 a R$250,00.