“Trabalhar no SBT é um sonho antigo, não me lembro de sonhar com outra coisa”, revela apresentador Lindezo

No comando do “Câmera Escondida”, ao lado de Aline Serrano e Ivo Holanda, o artista acumula milhares de seguidores em suas redes sociais e pretende continuar crescendo na TV

Em contato com a televisão desde os 18 anos, o apresentador do “Câmera Escondida” Lindezo diz, em entrevista, que sonhava em trabalhar no SBT desde pequeno. Sua primeira experiência com a TV foi através de publicidade, feita para uma marca de computadores.

“Iniciei a carreira aos 18 anos fazendo publicidade para uma marca de computadores. Fazia ações de merchandising em programas de TV, como A Tarde é Sua, na Rede TV, Mulheres TV Gazeta e Sabadaço, na Band, e infomerciais ao vivo, na Mix TV. Chegava a ficar mais de seis horas ao vivo por dia mostrando produtos na TV”, conta o artista.

Sobre seus planos para o futuro, Lindezo diz que quer continuar crescendo dentro do ramo de entretenimento, além de continuar conquistando os telespectadores do “Câmera Escondida”.

Após anos no ramo do entretenimento, o apresentador foi descoberto em 2018 por um dos diretores do SBT, que o viu em um game show de uma empresa e o convidou para apresentar um evento da emissora. Após a experiência, Lindezo foi contratado para comandar o palco do SBT no evento Comic Con Experience 2019, quando entrou definitivamente para a TV.

Trabalhar na emissora era um sonho antigo do apresentador, que diz receber um enorme carinho dos telespectadores que acompanham o programa e que são fãs do Silvio Santos.

“Trabalhar no SBT é um sonho antigo, não me lembro de sonhar com outra coisa. Trabalhar em um programa ligado a uma atração do Programa Silvio Santos é sensacional, a gente acaba recebendo um carinho muito grande do público que ama e acompanha o Silvio a vida toda. Além disso, o público ama as famosas ‘Câmeras Escondidas’ e tem curiosidade de saber como tudo é feito, e os números impressionam: somos 8 milhões no canal do YouTube”, relata o artista.

Diferente de outras crianças da sua idade, na sua infância, Lindezo esperava ansioso para ver os cenários e competições dos programas infantis, ao invés de aguardar pelo momento dos desenhos animados, como a maioria fazia.

“Quando eu era criança, vestia ternos do meu pai e imitava o Silvio Santos e o Gugu e ainda obrigava minhas irmãs a serem minhas assistentes de palco (coitadas), então acho que essa vontade nasceu comigo. Pra você ter ideia, quando assistia programas infantis, não gostava quando a apresentadora chamava o desenho, eu sempre gostei de ver o cenário, o estúdio, as competições etc”, revela o apresentador

E continua: “Nos finais de semana, passava o domingo assistindo os programas de auditório (do SBT). Só ia dormir quando o Silvio Santos dava tchau”.

Com mais de 360 mil seguidores no TikTok e 119 mil no Instagram, Lindezo atua também fora da emissora SBT, realizando a apresentação de marcas e eventos.

“Hoje trabalho como apresentador de grandes marcas e essas marcas atuam muito forte com vídeos e lives na internet. Eu levei todo meu conhecimento da televisão para a internet e deu muito certo. Hoje, sou fixo e exclusivo no seguimento de quatro empresas. Além disso, sou apresentador e animador em palcos de eventos”, revela.

Nascido em São Paulo/SP, atualmente o artista mora em Santo André e diz que não se relaciona com ninguém no momento para focar 100% no trabalho. No seu tempo livre, o apresentador gosta de jogar videogame.

“Aproveito o tempo livre para jogar videogame, amo jogos de realidade virtual, é algo que me desconecta do mundo real. Amo filmes, séries e, claro, como bom paulistano, sou apaixonado em conhecer lugares gastronômicos”, conta.

“Quero crescer no SBT, ganhar espaço na grade e no coração do público da emissora, que aos poucos estão me conhecendo.Quero aumentar meu público e trabalhar cada vez mais com entretenimento, que é minha verdadeira paixão e, claro, continuar tendo a sorte de representar e trabalhar para empresas incríveis como as que trabalho hoje”, finaliza.