Tomorrowland confirma datas da edição 2024 para outubro, no Parque Maeda, em Itu

O Tomorrowland Brasil, maior evento de música eletrônica do mundo, confirmou a data da edição deste ano: 11, 12 e 13 de outubro, no Parque Maeda, em Itu, interior do estado de São Paulo. O anúncio foi feito em evento nesta terça-feira (9), na Sala São Paulo, reunindo os organizadores do festival no Brasil – a We Are One World e a DC Set Group – em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itu.

O pré-registro dos ingressos começa no dia 10 de abril



O objetivo é transformar o Tomorrowland em uma referência de experiência e turismo, com investimento público nos acessos ao festival e o aprimoramento das estruturas. Assim, Itu deverá se consolidar como um dos grandes polos de realização de grandes eventos no estado, criando um legado para a região e para a população. A expectativa é que os shows reúnam mais de 200 mil pessoas ao todo, sendo 25% de turistas internacionais.

Em coletiva de imprensa realizada no dia 9 de abril – da esquerda para a direita: Alok, Bruno Vanwelsenaers, Natália Resende, Marília Marton, Guilherme Gazzola e Rodrigo Mathias



“O Tomorrowland não apenas oferece uma experiência musical inesquecível, mas também contribui para o desenvolvimento de um hub de projetos e arranjos criativos no interior do Estado. Ações assim trazem benefícios para a cultura, a coesão social e o desenvolvimento econômico não apenas para a região, mas a nível nacional”, pontua a secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Entre as ações para facilitar o fluxo das pessoas que se deslocam ao festival, foram anunciadas melhorias no acesso. Cinco rodovias vicinais serão implantadas, com total 17,5 quilômetros de extensão, já com previsão de asfaltamento. As obras contribuirão, também, para o acesso das comunidades vizinhas à região. O valor investido pelo Estado será de R$ 22 milhões.

O Tomorrowland deve movimentar cerca de R$ 9 bilhões na economia da região de Itu pelos próximos 10 anos



Além disso, haverá esforços para aprimorar a drenagem do solo e investimentos para aumentar em 34% a capacidade de público do DreamVille, a área de camping do festival. A expectativa é chegar a 20 mil pessoas alojadas no espaço do Parque Maeda, vivendo uma experiência intensiva do festival. Com o acordo, estima-se movimentar cerca de R$ 9 bilhões na economia da região de Itu pelos próximos 10 anos.



“Nosso compromisso com a região é de, no mínimo, 10 anos, de acordo com o contrato com o Parque Maeda. Para isso, estamos investindo no local para trazer ao público uma experiência única e inesquecível, além de estimular o turismo na região. Isso tudo perpetuando o acordo de longo prazo com os órgãos envolvidos, tornando o Tomorrowland o ponto de encontro de fãs de música eletrônica das Américas, impactando positivamente a economia da região e do estado como um todo”, conta Rodrigo Mathias, CEO da DC Set Group, organizadora do festival.



Durante o evento, o artista Alok também compôs a mesa de convidados e explanou sobre sua experiência e relação próxima com o Tomorrowland. “O Tomorrowland traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo. Da mesma forma que temos um comprometimento do festival para os próximos anos, temos uma renovação da nossa cena junto com isso. E é importante que esse comprometimento e investimento na infraestrutura e mobilidade não fique somente nesta gestão, mas que isso perpetue ao longo de gerações”, afirma o DJ e produtor Alok.



Para o DreamVille, a área de acampamento oficial do evento, a principal novidade é a ampliação do espaço e a diversificação dos pacotes de acomodações. Em 2024, glampings com camas montadas e outras comodidades serão uma das opções para quem busca mais conforto para se alojar diretamente na área do festival e viver com intensidade toda a experiência que o Tomorrowland Brasil pode oferecer.

Outra opção mais econômica são as tendas com colchão inflável e saco de dormir, disponibilizados pela organização para os participantes que não possuem os equipamentos e preferem montar sua própria acomodação. Após a estadia, quem optou por esse pacote poderá levar o equipamento para casa.

“O impacto positivo do Tomorrowland Brasil para Itu e toda a região vai muito além do entretenimento e da cultura. Um evento deste porte é capaz de atrair investimentos em infraestrutura e desenvolvimento, colaborando para o progresso de nossa cidade e todo o seu entorno, com geração de renda e oportunidades. A permanência do Tomorrowland Brasil pelos próximos 10 anos em Itu é uma conquista que fizemos parte e temos muito orgulho”, afirma Guilherme Gazzola, prefeito de Itu.



A organização do evento trará o palco ‘Adscendo’ ao Brasil, que é desenvolvido totalmente pela sua equipe criativa. São 43m de altura e 160 de largura; 740m² de blocos de vidro, sendo 1.517 unidades; 1.050 luzes; 230 caixas de som e subwoofers; 30 lasers; 48 fontes; e 15 cachoeiras. Em breve, mais novidades do festival serão anunciadas pela organização.



O pré-registro dos ingressos começa no dia 10 de abril, enquanto a venda geral será a partir de 2 de maio, ambas pelo site oficial do Tomorrowland Brasil.