Tommy Hilfiger e Aries se unem em nova collab de streetwear de luxo

Uma nova colaboração entre as marcas Tommy Hilfiger e Aries traz peças inspiradas nos arquivos da Tommy Jeans, atualizadas pela lente da Aries, com destaque para o streetwear de luxo

A Tommy Hilfiger anunciou recentemente sua mais nova colaboração com a marca de streetwear de luxo Aries, sediada em Londres. A coleção Tommy x Aries é inspirada nos arquivos da Tommy Jeans e atualizada pela lente da Aries, que adicionou um twist poderoso com foco em proporções exageradas e técnicas artesanais.

Colaboração traz um twist empoderado e criativamente subversivo para o preppy moderno

A coleção possui 35 peças, que incluem menswear, womenswear e footwear. Os principais itens são o vestido com logotipo de fita jacquard, a jaqueta preta “trucker jacket”, uma calça de 5 bolsos, uma jaqueta denim índigo com modelagem oversizes e uma calça jeans baggy com estampa colorida screen-printed.

Apoiando a sustentabilidade, a coleção Tommy x Aries: Remade traz itens artesanais feitos a partir de peças descartadas pós-uso ou resíduos têxteis

Além disso, a colaboração inclui uma seleção de peças derivadas de peças já existentes e trabalhadas artesanalmente pela Aries, como um corset feito com a bandeira da Tommy e upcycled denim, camisetas vintage recortadas, harnesses feitos de fitas de jacquard e um vestido Jersey assimétrico feito de 3 camisetas. Esta seleção de peças faz parte do pilar de sustentabilidade da Tommy Hilfiger, “Waste Nothing and Welcome All” (Não desperdice nada e todos são bem-vindos em tradução livre).

Campanha da coleção Tommy x Aries tem ênfase no design e construção de estilos individuais, com direção de arte que utiliza patches, fitas e arte para contribuir com a narrativa geral

A campanha publicitária foi criada com ênfase no design e construção dos estilos individuais e utilizou a direção de arte de Angelo Pennetta para criar um portfólio impressionante de imagens. O lookbook apresenta a rapper GloRilla, indicada ao GRAMMY, o artista de grime Novelist e a família Aries 5EB, Brian Tshabola, Haajar Djouada, Kasper Kapica, Kirbs, Nathan Rosen e Xiao Wang.

Para complementar a campanha, a fundadora e diretora criativa da Aries, Sofia Prantera, lançará um filme com uma versão instrumental de “Unh Unh” de GloRilla com versos especiais de Novelist, Kirbs e 5EB.

O lançamento da colaboração ocorrerá em Londres, com ativações de mídias que serão subvertidas e “hackeadas” com lambe-lambes e marcações nas ruas que poderão ser escaneadas com celular, direcionando o público para a loja mais próxima. Uma vez nas lojas, o público poderá ter uma experiência com a coleção em ativações de realidade aumentada. A nova flagship de Aries em Londres será o local do evento de lançamento que reunirá o casting criativo.

A coleção Tommy x Aries será vendida exclusivamente no e-commerce da Tommy Hilfiger no Brasil e contará com peças limitadas. Para mais informações e para se juntar à comunidade TOMMY JEANS nas redes sociais, basta seguir os perfis @TommyJeans, @Ariesarise, #TommyJeans e #TommyXAries.