TNT Energy Drink lança energético de fruta para o verão

Mango Summer é o primeiro produto da linha TNT Energy Juice



A marca de bebidas energéticas do Grupo Petrópolis, TNT Energy Drink, inova e lança a família TNT Energy Juice, que traz pela primeira vez a resistência do energético TNT com a refrescância do suco de frutas.

Campeão de Free Fire, o atleta Nobru é uma das estrelas da campanha do novo energético com suco de frutas

O primeiro sabor da nova linha é o Mango Summer, um energético tropical composto por um mix de frutas com predominância do sabor de manga, com identidade visual inspirada na cultura mexicana. A embalagem traz uma tradicional caveira mexicana bastante conhecida pelos brasileiros.

A TNT segue tendências do segmento de bebidas para atender o comportamento do consumidor no mercado. “Pela primeira vez lançaremos um novo sabor no início do verão, período sazonal também para a categoria de energéticos tendo em vista ocasiões de alto consumo com o verão e as férias. Além disso, o energético também tem sido considerado como um refrigerante funcional ideal para vários momentos de consumo e TNT quer estar presente em todos eles”, destaca Naiara Brugneroto, coordenadora de Marketing da marca TNT Energy Drink do Grupo Petrópolis.

A embalagem traz uma tradicional caveira mexicana

Para o lançamento, a marca preparou ativações com o squad de atletas patrocinados e criou uma campanha em parceria com a agência VMLY&R com o mote “A resistência que estica o verão”, que será veiculada digitalmente nas redes sociais da marca.

O time de atletas consagrados que são patrocinados pela TNT, como a campeã do Campeonato Brasileiro de Longboard 2020, Chloé Calmon, as atletas do skate Dora Varella e Pamela Rosa, que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio e foi também campeã mundial em 2021, os gamers Nobru e Cerol, o skatista paratleta tetracampeão Vini Sardi e o skatistas Lucas Xaparral e Rony Gomes irão ativar a promoção em suas redes sociais.

Trecho do novo filme do TNT Mango Summer que acabou de estrear

O Mango Summer está disponível nas embalagens em latas de 473ml e 269ml. O sabor família Energy Juice é uma excelente opção para ser consumido sozinho ou na receita de drinks tropicais.

Confira o vídeo da campanha aqui https://www.youtube.com/watch?v=-0eZEXAEiEI&feature=youtu.be