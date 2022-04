Titãs confirma participação no Warren Stannis Festival

Evento realizado em parceria entre a plataforma de investimentos Warren e a cervejaria Stannis vai reunir mais de 14 bandas em Guaramirim (SC) nos dias 18 e 19 de junho

O Warren Stannis Festival – WSF, confirmou nesta quinta-feira, 21 de abril, a participação da banda Titãs no dia 18 de junho, primeiro dia do festival de música que será realizado no Aeroparque Vale Europeu, em Guaramirim, município de Santa Catarina. Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, prometem muito rock na primeira edição do WSF.



Com um “repertório de qualidade inesgotável”, como apontam os críticos, a apresentação reunirá criações seminais dos quase 40 anos de carreira, incluindo alguns singles da ópera rock Doze Flores Amarelas, como “A Festa”, “Me Estuprem”, “Canção da Vingança”, “Doze Flores Amarelas” e “É Você”. O repertório ainda conta com os grandes sucessos do grupo paulistano como “Epitáfio”, “Flores”, “Sonífera Ilha”, “Pra Dizer Adeus” e muitos outros.

O Warren Stannis Festival ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho, no Aeroparque Vale Europeu em Guaramirim, município de Santa Catarina



No mesmo dia, sobem ao palco do evento Ratos do Porão, Raimundos, Boom Boom Kid, Far From Alaska e Gabriel Pensador. Já no dia 19 a programação confirmada conta com Djonga, Alceu Valença, Duda Beat, Dazaranha e Marina Sena. No dia 25 de abril o WSF divulgará uma atração musical nacional para o segundo dia de festival.



No total serão mais de 14 bandas e outras atrações em uma megaestrutura de dois palcos. O Warren Stannis Festival, realizado pela plataforma de investimentos Warren e a cervejaria Stannis, promete reunir mais de 20 mil pessoas para curtirem grandes nomes do rock e pop nacional e vivenciarem grandes experiências. A produção do evento é da Origami Marketing Eventos.



O WSF contará com uma área destinada para diferentes jogos, experiências e interações. A ideia é convidar o público para participar de atividades fora do comum, com gincanas e premiações. O CEO da Warren, que é baterista nas horas vagas, Tito Gusmão, explica o que motivou a criação do evento.

CEO da Warren

“Compartilhamos com a Stannis a mesma visão: seja preparar cervejas especiais ou montar carteiras de investimento personalizadas, as duas marcas oferecem uma forma das pessoas vivenciarem grandes experiências. E quando o objetivo é proporcionar experiências, podemos ir sempre mais longe”.

No mercado de investimentos, a Warren incentiva as pessoas a investirem para viverem seus sonhos e curtirem o tempo livre com o que mais gostam durante a jornada. Por isso, chegam com os dois pés também no mundo da música.



“Nós estamos desenvolvendo um festival para todos os públicos. Criamos um evento para os jovens e também para a família. Garantimos que o Warren Stannis Festival será um fim de semana inesquecível”, explica Denis Torizani, CEO da Stannis.

Estrutura para toda a família

O festival terá uma praça de alimentação com os melhores food trucks da região e o cardápio Stannis, trazendo uma grande variedade de opções de comes e bebes para todos os gostos, além de cuidado redobrado com a higienização dos ambientes, incluindo o banheiro com equipe de limpeza dedicada. O evento terá ainda estacionamento privado para 2.000 veículos, além de proporcionar alternativas de transporte compartilhado e traslado VIP de cidades próximas até o local do WSF.

Line-up confirmado!

Dia 18 de junho

Titãs

Ratos do Porão

Raimundos

Boom Boom Kid

Far From Alaska

Gabriel Pensador

Dia 19 de junho

??? > nova atração será divulgada em 25 de abril

Djonga

Alceu Valença

Duda Beat

Dazaranha

Marina Sena



Serviço: Warren Stannis Festival

Dias 18 e 19 de junho de 2022

Local: Aeroparque Vale Europeu — Guaramirim — SC

Ingressos: AQUI

Instagram: @wsfestivalbr