Tiro sobre rodas: Léo Roberto, especialista e instrutor de tiro esportivo, desenvolve projeto para cadeirantes

Léo Roberto uniu a prática do atletismo em sua infância e juventude com sua formação militar e se especializou na área

Com a motivação de compartilhar seus conhecimentos, deu o start ao “Tiro Sobre Rodas”, onde treina o amigo Fábio Casitas para participar da próxima paraolimpíadas na modalidade tiro esportivo. O projeto é pioneiro nessa área e abre espaço para a inserção dos deficientes no esporte.

Léo Roberto é especialista e instrutor de tiro e vê o projeto “Tiro Sobre Rodas” como uma oportunidade de contribuir com essa parcela tão importante da sociedade

Fábio, que já fez parte da operação de paz no Timor Leste, em sua primeira competição nas Paraolimpíadas do Exército, conquistou a medalha de bronze e se prepara para o próximo estágio da busca pela vaga nas próximas paraolimpíadas na França em 2024.

“Busquei me tornar um especialista para poder passar todo esse conhecimento de forma segura e com qualidade para as pessoas. Assim como o Fábio, a ideia é que este projeto possa alcançar e incluir outras pessoas”, explica Léo.

Este esporte exige concentração, técnica e prática. A modalidade estreou nos Jogos Paralímpicos de Toronto (Canadá), em 1976. A classificação para os jogos é de acordo com o equilíbrio, a força muscular, a mobilidade dos membros e o grau de funcionalidade do tronco.

Atletas com diferentes tipos de deficiência podem competir juntos. Dependendo da classe, os atletas podem usar um suporte para a arma. Léo Roberto estreou recentemente (17) seu podcast “PodTchaaa” e a primeira entrevista foi com o Fábio Casitas, onde eles conversaram sobre o esporte, a acessibilidade e o quanto vale a pena investir em um esporte e mudar seus horizontes.