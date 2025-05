Time do Goiás tem nova parceria com o empresário Leo Reis e ganha palestra sobre a importância do inglês no futebol

Em uma ação inédita voltada à educação e à internacionalização do esporte, o empresário e educador Leo Reis esteve no Goiás Esporte Clube para ministrar uma palestra inspiradora sobre a importância da fluência em inglês no cenário futebolístico atual. O evento reuniu atletas e funcionários do clube e marcou uma nova etapa no compromisso da instituição com o desenvolvimento integral de seus profissionais.

“Futebol é muito mais do que talento com a bola nos pés.”, destaca Reis

Durante sua apresentação, Leo Reis, mestre em linguística, fundador da American English Academy e referência no ensino do idioma a atletas, abordou como o domínio da língua inglesa se tornou um diferencial essencial no futebol moderno. Segundo ele, o inglês é hoje a linguagem universal do esporte, sendo indispensável para quem deseja atuar em clubes internacionais, negociar contratos no exterior e comunicar-se de forma eficaz em um ambiente globalizado.

Futebol é muito mais do que talento com a bola nos pés. É também comunicação, inteligência emocional e capacidade de adaptação. O inglês é a chave que abre portas no mundo”, destacou Reis.

Além do conteúdo motivador da palestra, Leo surpreendeu a todos ao anunciar a doação de bolsas de estudo em cursos online de inglês para todos os atletas e colaboradores do clube. A iniciativa tem como objetivo capacitar os profissionais dentro e fora das quatro linhas, contribuindo diretamente para suas carreiras e horizontes futuros.

Para reforçar a mensagem, o evento contou com vídeos exclusivos de dois nomes consagrados do futebol brasileiro e alunos de Leo Reis: o pentacampeão do mundo Cafu e também Egídio, que já atuou pelo Goiás e tem uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do Brasil. Em depoimentos emocionantes, ambos compartilharam experiências pessoais sobre a importância do inglês em suas trajetórias e incentivaram os presentes a abraçarem a oportunidade oferecida.

A parceria entre American English Academy e o Goiás Esporte Clube simboliza uma tendência cada vez mais forte no esporte: o investimento em educação como ferramenta estratégica de crescimento. O clube reafirma, com essa ação, seu compromisso com o desenvolvimento humano e profissional de seus atletas e funcionários.

“Essa palestra foi uma virada de chave para muitos aqui. Entendemos que falar inglês pode ser o diferencial entre uma carreira local e uma carreira internacional. Estamos muito gratos por essa iniciativa”, comentou um dos presentes.

Com visão inovadora e foco no futuro, Leo Reis mais uma vez mostra que educação e esporte caminham lado a lado e que investir em conhecimento é investir em vitórias duradouras.

Fotos : Guimarães Assessoria/ Divulgação