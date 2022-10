Time de tênis Mané Garrincha vence torneio do Brasília Champions

Time de Sá, Nalbandian e Haas venceu o Time Nilson Nelson, de Rogerinho, Gonzalez e Ferrer, por 4 a 2, e conquistou o primeiro titulo de campeão da etapa brasileira do ATP Champions Tour

O Time Mané Garrincha conquistou, no último domingo, o título do Brasília Champions, etapa brasileira do ATP Champions Tour, na Arena BRB, em Brasília.

Formado pelos tenistas André Sá, David Nalbandian e David Ferrer, o Time Mané Garrincha venceu o Time Nilson Nelson, de Rogério Dutra Silva, Fernando Gonzalez e David Ferrer, por 4 a 2.

“Um evento histórico. O Brasília Champions colocou a capital federal de volta ao mapa do tênis mundial. Foi um torneio incrível. Graças aos patrocinadores, atletas, público e staff que tornaram isso possível”, afirmou Bruno Ferreira, diretor do torneio.

Sá, Nalbandian e Haas | (Marcello Zambrana/DGW)

Pelo sistema de disputa da competição, os jogadores se enfrentaram em cada um dos dois dias em duas partidas de simples e uma dupla e o time campeão foi o que obteve o maior número de vitórias.

Depois de terminar o sábado perdendo o confronto por 2 a 1, o Time Nilson Nelson entrou em quadra, neste domingo, determinado a empatar o placar, com a dupla Fernando Gonzalez/Rogério Dutra Silva derrotando André Sá/Tommy Haas, por 4/1 4/2.

No segundo jogo do dia, o argentino David Nalbandian (ex-número 3 do mundo) voltou a colocar o Time Mané Garrincha à frente da disputa ao vencer o chileno Fernando Gonzalez (ex-número 5), por 4/3(2) 4/2.

Na partida decisiva e mais esperada do confronto, entre Tommy Haas (ex-número 2) e David Ferrer (ex-número 3), o alemão abriu a partida vencendo o primeiro set em 4/1. Logo no início do segundo set, mas liderando o placar em 2/1, o espanhol Ferrer pediu atendimento médico e desistiu da partida sentindo dores nas costas.

“Como estou feliz de ter participado de um torneio como esse e ainda mais no meu país. Foram dias maravilhosos aqui em Brasília, onde crianças e adultos puderam desfrutar de um tênis de alto nível. Além, é claro, de poder jogar voltar a jogar e estar com amigos que por tantos anos convivi no circuito”, disse o mineiro André Sá.

Tommy Haas | (Marcello Zambrana/DGW)

Time Mané Garrincha* – André Sá, David Nalbandian e Tommy Haas

Time Nilson Nelson* – Rogério Dutra Silva, David Ferrer e Fernando Gonzalez

Resultados – Time Mané Garrincha 4 x 2 Time Nilson Nelson

Sábado – 8 de outubro

David Nalbandian (ARG) d. David Ferrer (ESP) – 2/4 4/3 (5/4) 4/0

Tommy Haas (GER) d. Fernando Gonzalez (CHI) – 3/4(5/3) 4/1 4/2

David Ferrer/Rogério Dutra Silva d. André Sá/David Nalbandian – 4/1 4/2

Domingo – 9 de outubro

10h30

Fernando Gonzalez/Rogério Dutra Silva d. André Sá/Tommy Haas – 4/1 4/2

David Nalbandian d. Fernando Gonzalez – 4/3(2) 4/2