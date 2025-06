Time de Estrelas Confirmado na 5ª Edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr.

A 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. já tem um time de apresentadores de peso confirmado. A cantora Ana Castela, o apresentador e empresário Ratinho, o humorista Tom Cavalcante, o empresário João Adibe Marques, a influencer e empresária Tati Barbieri e o próprio Neymar Jr. estarão à frente da noite solidária, que acontece no próximo dia 10 de junho, no Mercado Pago Arena Pacaembu, em São Paulo.

Reconhecido por reunir grandes nomes em prol da solidariedade, o evento tem 100% de sua arrecadação destinada aos projetos sociais do Instituto Projeto Neymar Jr., que atua ampliando oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além dos apresentadores já confirmados, outros convidados de destaque devem ser anunciados nos próximos dias. A noite contará ainda com atrações musicais, curadoria especial dos lotes leiloados — que vão de itens exclusivos a experiências inesquecíveis — e uma recepção sofisticada, marcada por elegância e emoção.

Ana Castela e Ratinho estão confirmados no time de apresentadores do evento. (Divulgação / @institutoneymarjr)

Lotes com Experiências Inéditas

Entre os destaques desta edição estão os lotes que proporcionam experiências únicas ao lado de grandes nomes do esporte e do empreendedorismo brasileiro.

Os fãs do futebol poderão disputar uma partida de videogame com Neymar Jr., com direito a uma cadeira gamer personalizada pela Kairon Race e autografada pelo jogador. Outra opção é acompanhar Vini Jr. no estádio do Real Madrid, com camisa autografada por ele e por jogadores do elenco. Já Ronaldo Fenômeno abrirá sua casa para um jogo de tênis com o arrematante de outro lote.

Mais que um evento de gala, o leilão transforma generosidade em oportunidades para as comunidades atendidas pelo Instituto Neymar Jr.

Para quem busca networking e aprendizado, há lotes que incluem um jantar exclusivo com os empresários Joel Jota, Flávio Augusto e Caio Carneiro, além da participação em seus podcasts: Como Você Fez Isso?, O Conselho e JJ Podcast. Outro destaque é a viagem à China com o empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro e do Grupo R1, oferecendo a oportunidade de vivenciar o ambiente de negócios do país asiático.

Nesta edição do leilão, experiências exclusivas com ídolos do esporte e nomes de destaque do empreendedorismo prometem transformar lances em oportunidades únicas e impacto social real.

Com uma combinação de entretenimento, generosidade e oportunidades transformadoras, o leilão reforça o compromisso do Instituto Neymar Jr. com a construção de um futuro mais justo para milhares de famílias brasileiras.