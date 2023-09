TIM vai repassar 2,5 milhões em receita do plano Black para projetos da Gerando Falcões

Parceria firmada para implementação da primeira favela 5G do Brasil é agora ampliada com repasse de parte da receita de planos pós-pagos para a instituição. A TIM passa a investir pelo menos R$ 2,5 milhões em programas da rede Gerando Falcões

A TIM amplia sua parceria com a Gerando Falcões e passa a oferecer um portifólio especial que transforma planos TIM Black em produtos sociais. O objetivo da ação é promover inclusão produtiva e levar mais tecnologia para as favelas do Brasil. A partir de agora, um montante da receita gerada por estas ofertas será revertido para projetos da instituição, que impacta mais de 5 mil comunidades em 25 Estados do país e possui uma rede com 1,1 mil ONGs.

Essa rede também será beneficiada por um edital do Instituto TIM. O programa Fortalecendo Redes destinará R$ 1 milhão para organizações da sociedade civil dedicadas a projetos sociais para crianças e jovens carentes. O edital, que será lançado em breve, marca os 10 anos de fundação do Instituto TIM e busca fomentar o trabalho de ONGs para que promovam desenvolvimento e bem-estar nas periferias e favelas onde estão instaladas.

A parceria conta ainda com projetos de empregabilidade, para reduzir os índices de desemprego nas comunidades onde a Gerando Falcões está presente. “Sabemos que a conectividade tem o poder de transformar a vida das pessoas. Já lideramos alguns movimentos inovadores, mas a conexão entre a TIM e a Gerando Falcões é um encontro de propósitos. É com muito orgulho que anunciamos esta nova fase da parceria. A partir de agora, parte do lucro do nosso principal plano será investido na ampliação da capacitação das pessoas das comunidades. Além de oferecer oportunidades de trabalho, vamos potencializar com o 5G a inclusão produtiva nas favelas”, comenta o CEO da TIM, Alberto Griselli.

Dentre as novas ações, está a jornada de empregabilidade e capacitação, já iniciada em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. As primeiras turmas reúnem cerca de 100 pessoas, que recebem capacitação técnica e comportamental para formar profissionais de vendas em telecomunicações. Elas foram selecionadas em parceria com a instituição: era necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e formação básica na Academia do Emprego Gerando Falcões. As aulas são ministradas por instrutores da própria TIM e o curso dura cerca de um mês. Quem se formar ganha uma bolsa auxílio de R$ 400 e ainda pode participar de processos seletivos para vagas nas lojas da operadora.

Além disso, a TIM também assinou o “Pacto pela Inclusão Econômica”, com a missão de acabar com o desemprego na favela Pedra Lisa, região do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O programa de empregabilidade faz parte do Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida) e tem como principal objetivo conectar empresas e pessoas de regiões carentes que estão em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho.

“Um dos nossos objetivos com essa parceria de sucesso é transformar a vida dos moradores da favela e empoderá-los com acesso à internet de qualidade e gratuita que viabilize informação, otimização dos estudos e recolocação profissional online, além das que já estamos promovendo por meio do programa de empregabilidade”, explica Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões.



A parceria da TIM com a Gerando Falcões se iniciou há um ano, com o acordo para transformar a Favela Marte – localizada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo – na primeira comunidade do Brasil plenamente conectada ao 5G por meio de hubs tecnológicos. A iniciativa também faz parte do projeto Favela 3D (digna, digital e desenvolvida), que implementa o conceito de moradia digna, geração de renda, acesso à saúde, cidadania e cultura de paz, direito à educação, primeira infância, autonomia da mulher e cultura, esporte e lazer. A comunidade está sendo totalmente revitalizada, inclusive com construção de novas habitações, e deve ficar pronta em março de 2024.

Os planos que terão parte da renda revertida para a Gerando Falcões são os pós-pagos TIM Black e os clientes não precisam fazer qualquer adesão: o repasse é automático.