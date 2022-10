TIM vai conectar unidades industriais e fazendas no interior de São Paulo

Operadora integrará áreas da companhia na frequência de 700 MHz, ideal para iniciativas no agronegócio. Acordo prevê também desenvolvimento de uma plataforma digital e cobertura para mais de 280 mil pessoas na região



A Usina Santa Adélia, uma das principais agroindústrias do setor sucroenergético do interior de São Paulo, escolheu a TIM como parceira do seu processo de transformação digital no mercado. A companhia conectará suas unidades processadoras e fazendas em Jaboticabal e Pereira Barreto com o 4G da operadora, incluindo todos os processos que envolvem o ciclo da cana-de-açúcar e beneficiando uma área produtiva de cerca de 60 mil hectares.



Ao todo, cerca de 280 mil pessoas serão beneficiadas em sete cidades: Taquaritinga, Guariba, Monte Alto, Sud Menucci, Ilha Solteira, Itapura, Suzanápolis e, ainda, no distrito de Entre Rios (Itapura), em São Paulo.

“Por meio da conectividade aproveitaremos todo potencial dos equipamentos e das tecnologias embarcadas nos mesmos, na melhoria dos resultados operacionais e agronômicos advindos da nova gestão propiciada por ela”, Cássio Manin Paggiaro, Diretor Agrícola da Usina Santa Adélia.

A infraestrutura contará com a instalação de cinco novas antenas nas regiões de atuação da usina e a readequação de outras já ativas nas proximidades de Jaboticabal e Pereira Barreto.

O projeto de conexão utilizará a rede 4G de 700 MHz, frequência aberta e democrática, já disponibilizada pela operadora em mais de 4.600 municípios em todo o país, conectando máquinas, sensores e pessoas em todas as áreas produtivas da usina.