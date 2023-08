TIM eleva sua cultura inclusiva ao IDIVERSA B3 e recebe reconhecimento

Veja como a empresa está transformando sua liderança com programas inclusivos

A TIM, uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, continua a colher os frutos de sua abordagem inclusiva à cultura organizacional. A empresa recentemente conquistou um lugar de destaque no recém-lançado IDIVERSA B3, um índice pioneiro da bolsa de valores brasileira que considera critérios de gênero e raça para selecionar empresas em sua carteira. Com 79 ativos de 75 companhias em dez setores econômicos, o IDIVERSA B3 reconhece a importância de uma cultura inclusiva e diversificada no sucesso empresarial.

A TIM tem se dedicado a aumentar a equidade de gênero e raça entre seus colaboradores, e isso se reflete nas conquistas notáveis que alcançou. A diretoria estatutária da empresa já conta com uma representação de 50% de mulheres, um marco significativo em um setor tradicionalmente dominado por homens. Nos níveis de liderança, as mulheres representam cerca de um terço, e a empresa tem como meta atingir 35% de representatividade nesse grupo.

A TIM está transformando sua liderança com programas inclusivos

No tocante à diversidade racial, a TIM já atingiu seu primeiro objetivo: contar com 40% de pessoas pretas em seu quadro de colaboradores. Agora, o foco está em garantir que esses profissionais tenham acesso a cargos de liderança, uma ambição que está sendo impulsionada pelo programa TIM Pérolas Negras. Com a conclusão da primeira onda, que capacitou quase 1.000 colaboradores, a empresa agora entra em uma nova fase voltada para o desenvolvimento de futuros gestores negros, com a meta de preparar 50 profissionais para cargos de liderança em um período de 18 a 24 meses.

Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM, enfatiza a importância do reconhecimento e destaca a transformação contínua da empresa em um ambiente diversificado e inclusivo.

Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM

Além de sua inclusão no IDIVERSA B3, a TIM é uma das 13 empresas brasileiras no Gender Equality Index (GEI) da Bloomberg, um indicador global da igualdade de gênero no local de trabalho. A empresa também mantém um histórico impressionante no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e é líder global no setor de telecomunicações pelo segundo ano consecutivo no Refinitiv Diversity & Inclusion Index.

A TIM demonstra que uma cultura inclusiva não apenas impulsiona resultados comerciais sólidos, mas também contribui para uma sociedade mais justa e equitativa. Sua jornada de diversidade e inclusão serve de inspiração para outras empresas que buscam criar ambientes de trabalho mais igualitários e diversos.