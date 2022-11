TIM é eleita empresa de excelência em relacionamento com cliente pelo segundo ano consecutivo

Com cinco troféus, em diferentes categorias, operadora se destaca como a grande vencedora no Prêmio ABT

A TIM foi eleita “Empresa de Excelência em Relacionamento com o Cliente” pelo Prêmio ABT, pelo segundo ano consecutivo. A premiação reconhece as melhores práticas apresentadas pelas companhias para o desenvolvimento do serviço ao consumidor.

Diretor de Customer Operations da TIM Brasil, Paulo Henrique Campos

A operadora ainda levou para casa cinco troféus, sendo duas de ouro, duas de prata e uma de bronze, inclusive na categoria Responsabilidade Social. Realizado anualmente, o Prêmio ABT chegou à sua 22ª edição destacando as melhores práticas de atendimento ao cliente.

“A TIM tem somado esforços para otimizar o atendimento e dar mais tranquilidade e segurança aos clientes. Queremos proporcionar a melhor experiência, com mais agilidade e resolubilidade. Os prêmios ratificam o compromisso que temos com o pós-venda, elevando o grau de confiança na marca, nos produtos e serviços”, comemora o Diretor de Customer Operations da TIM Brasil, Paulo Henrique Campos.

A operadora conquistou ouro nas categorias “Atendimento por Redes Sociais” e “Operações de Atendimento” com dois cases em parceria com a empresa Blackrock Digital Transformation utilizando a Plataforma Turbina. A ferramenta é utilizada pela TIM na estratégia de reversão da decisão do cliente que manifesta interesse em fazer a portabilidade.

O recurso aplica modelos de cognição e automatização de processos, fornecendo mais qualidade e interatividade da operadora com os usuários. O propósito é trazer um impacto rápido e eficaz na experiência do cliente e, por consequência, manter a TIM em patamares competitivos nos indicadores de satisfação e resolubilidade.

Já a estratégia de atendimento às reclamações dos consumidores no site Reclame Aqui ficou com a medalha de prata na categoria “Inovação em Produtos e Serviços ao Cliente”, também utilizando a plataforma Turbina. Além do selo “RA 1000”, a operadora foi a mais bem colocada no portal e classificada como a que mais respeita o cliente. A TIM conquistou, ainda, posição de destaque no ranking das empresas que mais resolveram conflitos nos últimos 30 dias e ao longo do semestre.

Outra prata para a TIM veio na categoria “Responsabilidade Social” com o projeto de linguagem inclusiva que substituiu o uso de termos exclusivamente masculinos por outros que tragam representatividade e identificação em todos: homens, mulheres e pessoas trans não-binárias.

Um dos diferenciais do projeto é a simplicidade, utilizando termos já existentes na Língua Portuguesa para esse trabalho. Termos como “bem-vindo” se transformou em “boas-vindas”; “nossos atendentes” se tornou “nossa equipe de atendentes”; “usuário” se tornou “pessoa usuária”.