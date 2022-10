TIM anuncia Fabiane Reschke como nova diretora da área jurídica

A executiva chega com a missão de liderar a diretoria de Assuntos Jurídicos e Corporativos da empresa

A TIM anuncia a chegada de Fabiane Reschke como a nova Chief Legal Officer. A executiva se reporta diretamente ao presidente Alberto Griselli e comandará a área de Assuntos Jurídicos e Corporativos da empresa. Dentre suas missões como CLO, está assegurar a tutela e o suporte legal da operadora, bem como apoiar o Conselho de Administração. Além disso, Fabiane reforça a meta da TIM de aumentar a participação de mulheres na liderança até o ano que vem.

“É um duplo desafio, primeiro por assumir esta nova posição após os 50 anos e com uma carreira já consolidada, e também porque a TIM é uma empresa que já possui culturas organizacionais e jurídicas muito sólidas e maduras. Espero contribuir com a formação, desenvolvimento e gestão da equipe, bem como aprimorar ainda mais as boas práticas, principalmente atuando como parceira do negócio”, explica Fabiane Reschke, CLO da TIM Brasil.

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Reschke possui mais de 20 anos de experiência na gestão de departamentos jurídicos. Antes de chegar à TIM, ela foi advogada do grupo RBS de Comunicação, e acumula também passagens como Diretora Jurídica pela Terra Networks, Vivo / Telefónica Brasil e SulAmérica. Nessas duas últimas empresas, ela desempenhou também, respectivamente, os cargos de Diretora Chefe de Gabinete da Presidência e Diretora de Relações Institucionais e Governamentais.

Presidente da TIM Alberto Griselli

Equidade de gênero e gerações na TIM

A TIM valoriza uma cultura organizacional mais diversa e inclusiva e trabalha ainda para combater o preconceito e conscientizar toda a sociedade. A equidade de gênero é um dos principais pilares da operadora, que tem a meta de alcançar 35% de participação de mulheres na liderança até 2023. Atualmente, as mulheres são cerca de 50% do quadro total de colaboradores da TIM.

Outra importante bandeira defendida pela operadora é a questão geracional. No ano passado, a TIM aderiu ao Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, iniciativa que reúne empresas comprometidas com a inclusão de profissionais de diferentes idades no mercado. Além disso, a operadora também adotou um programa de indicação interna de profissionais com mais de 45 anos para ocupar as vagas da empresa.