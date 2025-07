TIM abre vagas de emprego em seis estados e no DF

A TIM Brasil abriu oportunidades de emprego no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Roraima. Ao todo são 12 vagas de consultor de vendas, gerente de vendas e gerente de loja. As posições são efetivas, presenciais e disponíveis também para Pessoas com Deficiência (PCD).

As cidades que contém as oportunidades são Brasília (DF), Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Palmas (TO), Boa Vista (RR) e Ananindeua (PA). As aplicações podem ser feitas pela página de contratações da operadora (https://vemprotime.gupy.io/), utilizando o mecanismo de busca por localização.



