Tiktok e Brahma são as marcas mais citadas do carnaval 2023

Levantamento da Knewin mostrou também que entre as artistas, Anitta e Ivete Sangalo foram as mencionadas no Twitter

Após dois anos sem a realização oficial do Carnaval, a edição de 2023 foi uma das mais aguardadas por aqueles que não dispensam uma das festas mais populares e tradicionais por todo o Brasil. E o clima de celebração e euforia gerou muitas conversas no Twitter com menções às marcas patrocinadoras e artistas que se apresentaram nos quatro cantos do país. A Knewin, maior PRTech da América Latina, referência em monitoramento e análise de dados, coletou e analisou mais de 400 mil tuítes relacionados ao tema, entre os dias 17 e 26 de fevereiro.

O TikTok, aplicativo de vídeos curtos mais famoso do mundo, ganhou notoriedade durante o feriado da folia

Entre as marcas, o Tiktok foi a mais mencionada pelos usuários do Twitter (37%). A plataforma firmou parceria inédita com o Camarote Salvador, convidando alguns de seus criadores para compartilhar toda a experiência do evento pela plataforma. Segundo a análise, outro foco dos tuítes girou em torno da discussão sobre a música do cantor Leo Santana, Zona de Perigo, ter se tornado sucesso no carnaval graças ao seu uso ter viralizado pelos usuários do TikTok.

Ivete Sangalo e Anitta foram as artistas mais mencionadas na rede social twitter

Já a segunda marca mais mencionada ficou com a Brahma. Os temas de destaque giram em torno dos artistas convidados, como Juliette e Gisele Bundchen, que movimentaram a rede com suas aparições no camarote patrocinado pela empresa. Em relação à Tim, os comentários se restringiram às pessoas comentando sobre o bloco patrocinado pela marca e publi com a Brunna Gonçalves.

TikTok

37,46%

Brahma

23,60%

TIM

12,40%

Itaipava

9,16%

Rexona

6,65%

Havaianas

2,83%

Devassa

2,59%

Boticário

1,86%

Bradesco

1,54%

Amstel

1,13%

Elo

0,56%

Jeep

0,16%

Ainda de acordo com o levantamento, os termos mais citados, respectivamente, foram: ‘carnaval’, em 84% dos tuítes; ‘bloquinho’, em 20% das menções principalmente por conta dos patrocínios de grandes empresas e, em terceiro lugar, aparece o termo ‘desfile’, com 2%. Mas nem tudo é alegria e termos como ‘assalto’ e ‘furto’ também apareceram em algumas das conversas realizadas na rede.

Artistas destaques da folia

Quanto às atrações do carnaval, Anitta foi a artista mais mencionada (54%). A cantora utilizou um disfarce para curtir a festa sem ser reconhecida e isso movimentou o Twitter, sendo uma das principais pautas comentadas pelo público.

O segundo lugar ficou para a cantora Ivete Sangalo. Seu retorno ao Carnaval de Salvador, após dois anos sem trio na rua, foi o principal comentário relacionado à artista. Já Ludmilla conquistou a atenção dos usuários do Twitter por conta do seu bloco e por ela ter puxado o samba enredo da beija-flor.

Outros artistas comentados:

Anitta

54,92%

Ivete Sangalo

23,35%

Ludmilla

9,84%

Pabllo Vittar

7,84%

Gloria Groove

2,08%

Claudia Leite

0,95%

Pocah

0,56%

Gretchen

0,40%