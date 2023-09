TikTok anuncia #SuenaEnTikTok 2023 com Marina Sena, MC Soffia e Pedro Sampaio em um lineup estrelado

A terceira edição do festival virtual de música da América Latina promete agitar a plataforma

O mundo da música está prestes a se transformar digitalmente à medida que o TikTok, a plataforma líder em entretenimento de vídeo curto, anuncia a terceira edição do seu tão aguardado festival internacional de música, #SuenaEnTikTok. O evento, que ocorrerá nos dias 26 a 28 de setembro, promete levar a experiência musical a novos patamares, com transmissões ao vivo dos artistas diretamente para a audiência global da plataforma.

Os maiores talentos musicais brasileiros se apresentam em evento digital imperdível

Este ano, o #SuenaEnTikTok traz uma seleção estelar de talentos musicais de diversos países da América Latina, com Marina Sena, MC Soffia e Pedro Sampaio liderando o grupo de representantes brasileiros. Os três artistas estão prontos para incendiar a plataforma com suas performances únicas e envolventes.

MC Soffia

Além dos talentos brasileiros, o festival contará com uma gama diversificada de artistas, incluindo María Becerra, Grupo Frontera, Ryan Castro, Princesa Alba, Piso 21, Franco Rey, Elena Rose, Nicole Zignago, El Huey Coyote, Kendall Peña, Mont, Banda MS, Eden Muñoz, Eslabón Armado, Justin Quiles, Lit Killah, Alan Gomez, Yng Lvcas e Danny Lux.

Pedro Sampaio

Os fãs no Brasil terão a oportunidade de assistir às performances de seus artistas favoritos através das transmissões ao vivo nos perfis de cada um, durante seus shows programados. Além disso, toda a comunidade do TikTok poderá se envolver ainda mais com o evento, usando o filtro oficial #SuenaEnTikTok 2023, uma forma divertida de compartilhar o amor pela música e descobrir que tipo de artistas eles são.

A programação do festival inclui Pedro Sampaio, que se apresentará no dia 27 de setembro às 17:03 (horário de Brasília) em seu perfil oficial. Em seguida, MC Soffia subirá ao palco virtual no dia 28 de setembro às 18:39 (horário de Brasília) em seu perfil. Encerrando o evento, Marina Sena realizará sua performance no dia 28 de setembro às 19:43 (horário de Brasília) em seu perfil oficial.

O #SuenaEnTikTok 2023 promete ser um marco na indústria da música digital, oferecendo uma experiência única para os fãs e celebrando a diversidade musical da América Latina. Prepare-se para uma overdose de talento e entretenimento musical no TikTok neste emocionante festival internacional.

Agenda

Pedro Sampaio – 27/09 às 17:03 (horário de Brasília) pelo perfil pedrosampaio – https://www.tiktok.com/@pedrosampaio

MC Soffia 28/09 às 18:39 (horário de Brasília) pelo perfil mcsoffia – https://www.tiktok.com/@mcsoffia

Marina Sena dia 28/09 as 19:43 (horário de Brasília) pelo perfil amarinasena – https://www.tiktok.com/@amarinasena