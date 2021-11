Autor de sucessos, como ‘’Os Mutantes’’, Tiago Santiago lança livro sobre magia

“Vivemos num universo mágico. A magia não é apenas matéria de ficção e fantasia, a magia é real, ela é a realização da vontade”, expressa o autor de renome

O autor Tiago Santiago é um fenômeno quando se trata sobre novelas, principalmente muito lembrado pela saga ficcional “Os Mutantes”, mas agora está lançando um livro sobre magia, tema que o interessa muito. Decidiu lançar livros porque é apaixonado pela literatura, e acredita que os livros têm mais poder do que as novelas, para perpetuar suas mensagens. Inclusive, a obra já está disponível na Amazon e nas melhores livrarias do país.

O livro “Caminhos da Magia” narra as experiências mágicas do autor, em diversas tradições, a alquimia, o esoterismo, Helena Blavatsky, a magia de Wicca, de Abraxas, a ayahuasca, seu encontro com Paulo Coelho, a geometria sagrada, Crowley, o espiritismo, religiões de origem africana, zen, budismo, hinduísmo, xamanismo, sufismo, hassidismo, entre outras.

O livro “Caminhos da Magia” narra as experiências mágicas do autor, em diversas tradições, a alquimia, o esoterismo, Helena Blavatsky, a magia de Wicca, de Abraxas, a ayahuasca, seu encontro com Paulo Coelho, a geometria sagrada, Crowley, o espiritismo, religiões de origem africana, zen, budismo, hinduísmo, xamanismo, sufismo, hassidismo, entre outras.

É um livro de filosofia, ocultismo e de autoajuda, que pode ajudar o leitor a encontrar caminhos para suas realizações, sempre para o amor e o bem, sem nenhuma prática que possa fazer mal a alguém. Além de explorar diversos aspectos mágicos da realidade, com o objetivo de compartilhar ferramentas para que cada leitor encontre seus próprios caminhos mágicos de realização.

Tiago Santiago não descarta voltar a escrever para a TV no Brasil, mas resolveu dar uma guinada em sua vida, em busca de expandir a carreira internacional

E o interesse de Tiago pelo assunto se iniciou há muito tempo, desde sua infância, quando queria entender por que alguns homens e mulheres conseguiam realizar milagres. Suas pesquisas sobre a magia o levaram, ainda na adolescência, à Kabbalah. “Nos estudos acadêmicos, em Sociologia e Antropologia, passei a investigar o pensamento mágico, que existe em todas as culturas humanas”, ele conta.



E o interesse de Tiago pelo assunto se iniciou há muito tempo, desde sua infância, quando queria entender por que alguns homens e mulheres conseguiam realizar milagres

E se estão com saudades de suas novelas, hora de aguardar um pouco, afinal de contas, Tiago Santiago não descarta voltar a escrever para a TV no Brasil, mas resolveu dar uma guinada em sua vida, em busca de expandir a carreira internacional. Reside há alguns anos em Los Angeles, onde tem projetos em desenvolvimento, na indústria de Hollywood. Desde sua estreia como roteirista, Vamp, em 1991, não parou de fazer sucesso.

Na TV Record, o autor tirou a emissora do patamar de zero pontos de IBOPE, com a novela anterior, para o pico de 25 pontos de audiência, com a nova versão de A Escrava Isaura, e 30 pontos, com Prova de Amor, até hoje a novela de melhor média de audiência da Record, atualmente em sua terceira reprise, de novo chegando a pontuar na liderança, assim como aconteceu também com a trilogia de novelas Mutantes.