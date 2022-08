Tiago Américo assume como correspondente internacional da Jovem Pan News em Boston (EUA)

O ex-repórter da CNN Brasil, que vive atualmente nos Estados Unidos, divide sua rotina de trabalho e experiência de morar no exterior

O jornalista Tiago Américo é o mais novo correspondente internacional da Jovem Pan News. Atualmente morando nos Estados Unidos, o ex-repórter do CNN Prime Time também atua como apresentador do programa “Os Insuportáveis”, na Web Rádio Insuperável, um canal digital de Boston feito para a comunidade brasileira que vive nos EUA, junto à Thalita Zampirolli e Alvez, onde também é produtor e gerente de conteúdo.

Com passagens por Globo, Band, Record e CNN Brasil, o capixaba é formado em Comunicação Social, com ênfase em Jornalismo, e possui pós-graduação em Gestão de Crise. Antes mesmo de se formar, em 2009, Tiago já exercia a profissão em uma afiliada da Rede Globo e, mais à frente, começa a ganhar visibilidade ao trabalhar na Record TV de Vitória/ES.

Sobre sua mudança para os Estados Unidos, Américo diz que já cogitava viver fora do país. “Sempre pensei em morar fora para vivenciar mais profundamente as experiências que tinha quando viajava de férias. Mas aí, quando decidi de verdade, veio a pandemia. Me mudei assim que ela deu uma trégua e o Governo Americano abriu os aeroportos para brasileiros. Pensei: ‘agora eu vou’. Antes disso, havia ficado quase oito anos no Grupo Record, com passagens no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando estava lá, já pensava nisso”.

Sua chegada à Jovem Pan News se deu pelo contato que o jornalista tem com o amigo pessoal e colega de profissão Eliseu Caetano, um jornalista com passagens pela Globo Internacional, SBT, RedeTV! e outras importantes emissoras que, ao receber um convite para trabalhar na Casa Branca, e a Jovem Pan sabendo que Tiago também estava nos EUA, e também pelo fato de já ter trabalhado com a diretora da emissora, Mariana Ferreira, indicou então Américo ao novo cargo.

Sobre a experiência de viver em outros país, o comunicador diz que está gostando bastante. “Estou amando. Moro na região de Boston, uma cidade linda, cosmopolita e cheia de cantinhos incríveis, além de ser um pólo de conhecimento. Os desafios são sempre com moradia e transporte. As coisas estão caras no mundo todo. Tirando isso, é um barato morar e trabalhar aqui”.

De volta às notícias, já que antes estava mais em contato com a área de entretenimento, à frente de “Os Insuportáveis”, o jornalista conta que possui uma rotina que já inicia às 4h da manhã. “Eu acordo todos os dias às quatro da madrugada. Faço aquelas coisas todas que qualquer humano faz ao acordar, como tomar banho, escovar os dentes (risos) e tomo um café. Em seguida, parto para checagem e apuração das notícias mais relevantes dos Estados Unidos no mundo: guerras, declarações ou ações de figuras importantes. O mundo todo está de olho aqui e os americanos estão de olho no mundo. Passo a manhã toda dedicada a isso. Na verdade, o dia todo, pois 24 horas tem notícias aqui!”.

Sobre suas expectativas para o futuro, Tiago declara que seu plano é não ter plano. “Às vezes, a gente cria uma baita expectativa sobre um evento que não acontece. Pelos caminhos, há muitos desafios. Aqui na América, os problemas mais simples se tornam imensos, devido à saudade, porque não somos americanos e simplesmente porque você está a milhares de quilômetros da sua zona de conforto, de quem você ama”.

E conclui: “Toda vez que passo por alguma situação difícil aqui, lembro que foi Deus que me guiou, foi Ele que me trouxe até aqui. Recupero o foco e continuo. Eu tenho um perfil em que as dificuldades, ou maldades, me fortalecem, e eu supero e cresço que nem bolo. É isso que me faz vivo. E eu amo um desafio!”.