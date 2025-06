Thundercat anuncia show em Curitiba

O multi-instrumentista, cantor e compositor Thundercat, vencedor de dois prêmios Grammy e uma das figuras mais inventivas da cena musical global, acaba de anunciar sua primeira e aguardada apresentação na capital paranaense. O artista californiano será uma das estrelas do Circuito Primavera Jazz Sessions, com show único no dia 24 de agosto, na icônica Ópera de Arame, como parte da programação do Curitiba Jazz Sessions 2025.

Thundercat carrega o groove no sangue

Com uma sonoridade que mescla com maestria jazz, funk, soul, hip-hop e uma estética eletrônica influenciada por games retrô, Thundercat é conhecido por sua abordagem irreverente e técnica refinada no baixo de seis cordas. Sua discografia autoral, marcada por álbuns como Drunk e It Is What It Is, atravessa temas como amor, luto, espiritualidade e existencialismo, sempre com uma pegada cósmica, humorada e absolutamente singular.

Filho do baterista Ronald Bruner, que tocou com ícones como Gladys Knight, Diana Ross e The Temptations, Thundercat carrega o groove no sangue. Começou sua carreira como baixista do grupo de metal Suicidal Tendencies e, desde então, tornou-se peça fundamental em alguns dos álbuns mais celebrados da música negra contemporânea, como To Pimp a Butterfly e DAMN, de Kendrick Lamar, além de colaborações com Kamasi Washington (Heaven and Earth, The Epic), Flying Lotus, Erykah Badu e Mac Miller.

Reconhecido por suas linhas de baixo virtuosísticas, vocais etéreos e presença de palco magnética, Thundercat chega a Curitiba prometendo uma apresentação que funde improvisação jazzística e psicodelia futurista, com a leveza de quem transforma complexidade sonora em puro deleite.

Sobre o Circuito Primavera

Com produção da Planeta Brasil Entretenimento e da Goat Entertainment, o Circuito Primavera Jazz Sessions é uma nova iniciativa que integra a programação do tradicional Curitiba Jazz Sessions. Em sua primeira edição, o evento convida o público para uma temporada de encontros musicais memoráveis, reunindo quatro grandes nomes internacionais da música instrumental. Além de Thundercat, o circuito já confirmou o lendário Pat Metheny e terá outras duas atrações anunciadas nos próximos dias.

“Mais do que uma nova série de shows, o Circuito Primavera propõe expandir os horizontes culturais da cidade, fomentar a economia criativa e reafirmar Curitiba no mapa da música instrumental mundial. O evento convida o público a mergulhar em uma temporada de encontros musicais potentes e inesquecíveis”, destaca Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.

Todas as apresentações do Circuito Primavera Jazz Sessions, que conta com patrocínio da Blue Moon, acontecem na Ópera de Arame, um dos espaços culturais mais emblemáticos do Brasil. Para a produção, a escolha do palco é também um gesto simbólico: ocupar um dos maiores ícones arquitetônicos e culturais da cidade com uma programação que reflete excelência artística, inovação e abertura para o mundo.

O show histórico de Thundercat no Circuito Primavera Jazz Sessions acontece no dia 24 de agosto, a partir das 19h, na Ópera de Arame. A partir desta terça-feira (04/06), o público já pode realizar o pré-cadastro exclusivo para garantir acesso antecipado à venda de ingressos, por meio do site: www.curitibajazz.com.br. A venda oficial tem início na próxima sexta-feira (06/06). Mais informações no perfil oficial do Curitiba Jazz Sessions no Instagram: @curitibajazzsessions.