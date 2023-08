THEORAPIA: o podcast de Theo Cochrane que promete desvendar a mente humana!

A alta sociedade está abraçando essa nova iniciativa de conscientização

No último dia quinze, o prestigiado restaurante Manioca, localizado no Iguatemi São Paulo, tornou-se palco de um evento marcante que reuniu celebridades, amigos e amantes da arte do entretenimento. O motivo? O lançamento do podcast “THEORAPIA”, um projeto audacioso criado pelo ator Theo Cochrane em colaboração com os estúdios Iguatemi Daily.

O “THEORAPIA” promete explorar territórios inexplorados na mídia, trazendo à tona temas sensíveis como auto percepção e saúde mental de maneira envolvente, humana e, surpreendentemente, divertida. O podcast não somente destaca os desafios enfrentados por muitos em sua jornada de bem-estar mental, mas também busca desmitificar distúrbios frequentemente evitados em conversas cotidianas.

Theo e Fernanda Lima

A estreia oficial está programada para esta sexta-feira, dezoito de agosto, e já está causando um burburinho notável nas redes sociais e círculos de discussão sobre saúde mental. O episódio inaugural contará com participações especiais de personalidades icônicas como o influencer John Drops e a atriz Marisa Orth, prometendo uma abertura impactante para o podcast.

Rodrigo Hilbert

Durante o evento de lançamento, a atmosfera era efervescente com energia positiva e entusiasmo. Entre os convidados notáveis estavam Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Marília Gabriela e Cecilia Gromann, entre outros. Eles não apenas expressaram seu apoio ao amigo Theo Cochrane, mas também ressaltaram a importância de uma discussão aberta sobre saúde mental na sociedade atual.