Terapia Capilar Naturalista: Tricologista premiada, Nataly Sgoviah oferece cursos com técnicas exclusivas

A tricologista mineira lançou dois cursos online para profissionais cabeleireiros que desejam aprimorar seus trabalhos com novas tendências

Referência em tratamento natural capilar com seu studio Nataly Sgoviah Conceito, em Belo Horizonte – MG, a profissional pós-graduada em tricologia, oferecerá um curso de extensão online exclusivo de terapia capilar naturalista, onde é ensinado a como identificar e como tratar as possíveis patologias de couro cabeludo (por exemplo, alopecias) e de fio (como ressecamento) personalizado para cada tipo de cabelo, com base científica em produtos naturais regeneradores específicos para cada caso a ser utilizado.

Expert em cachos e saúde capilar compartilha seu conhecimento em técnicas naturalistas

A profissional defende que o uso de orgânicos, como óleos essenciais, argilas e produtos com matérias primas não modificadas, são a maneira mais sustentável, saudável e democrática para o tratamento de todo tipo de cabelo, tendo seus efeitos e processos potencializados com o uso de tecnologia específica para tratamento capilar, como um trocoscópio e aparelhos identificadores de nanopartículas.

Nataly Sgoviah lança curso com tendências naturalistas para os cabelos

Vencedora de vários prêmios para profissionais de estética ao longo da carreira, inclusive com o Tesoura de Ouro Internacional de 2022, em Paris – França, Nataly, que também tem especialização em cabelos cacheados, também começará a oferecer um curso online sobre tendências e métodos exclusivos de cortes para cabelos crespos, cacheados e ondulados, para que os cabeleireiros estejam seguros de trabalhar com a realidade que é a diversidade de tipos de cabelos da população do país.

Os métodos incluem o ensino de manuseio de instrumentos específicos de corte, desenvolvidos e utilizados pela própria Nataly e sua equipe, além do uso de marketing digital para que o profissional possa propagar seu trabalho em portfólios digitais nas redes sociais. Os cursos são lecionados em uma plataforma específica para ensino, com módulos separados por assunto, facilitando a didática e podem ser adquiridos virtualmente pela própria plataforma ou em contato com as redes sociais da equipe Nataly Sgoviah.