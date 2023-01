Tendência na Europa, chapéu o acessório queridinho do verão; veja looks

Tanto no inverno quanto no verão europeu, a tendência do uso de chapéus para dar um ar ainda mais elegante aos looks toma conta das mulheres, principalmente as britânicas. Os acessórios podem se tornar grandes aliados das mulheres brasileiras, especialmente na estação mais quente do ano, segundo a influenciadora digital, Mirian Carter, que mora em Londres atualmente.

“De acordo com Diana Mather, uma professora sênior da consultoria de etiqueta inglesa, as senhoras raramente eram vistas sem chapéu até os anos 50. “Não era considerado muito apropriado’ para as mulheres mostrarem seus cabelos em público, mas com a modernidade do tempo, hoje, na Inglaterra, os chapéus estão reservados para ocasiões mais formais. Mas eu, particularmente, nunca segui as etiquetas inglesas e uso chapéu no meu dia a dia. Uso chapéu para o verão de acordo com o look e para o inverno também. Para mim não é preciso de uma ocasião para usá-los, faz parte do meu estilo”, explica a influencer capixaba.

Mirian Carter revela como costuma compor os looks com chapéus. “No meu dia a dia em Londres, eu uso chapéu de acordo com o tempo. Se tiver sol eu vou investir em um modelo com material de palha. Dependendo do look será um chapéu no estilo praia e verão. Mas se tiver fazendo frio eu vou colocar um chapéu mais a cara da estação, como uma boina da Chanel, por exemplo”.

Ela garante que seu amor por chapéus é um dos pontos fortes de seu estilo de se vestir. “Meu estilo é diferenciado das outras pessoas. Eu não gosto de copiar o comum. A princesa Kate, por exemplo, ela tem um estilo de chapéu bem realeza. Eu já não gosto desse estilo, gosto de chapéu com laço, que tenha um detalhe que combine com a minha roupa. Meu estilo é único, então onde eu vou as pessoas me perguntam onde comprei o meu chapéu. Eu gosto de colecionar chapéus e que eles sejam únicos”.

Mirian também adora investir em outros tipos de acessórios de cabeça para compor seus looks: “À noite eu gosto de colocar um arquinho com um véu. O véu cobre um pouco o rosto e isso é bem único. Algumas pessoas interpretam esse meu arquinho da Chanel como um look de funeral, mas não é, é o meu estilo. Eu gosto de usar e não tenho esse problema do que vão pensar de mim. Tem dia que não quero mostrar muito o meu rosto e coloco esse arquinho. Uma pegada bem diferente”, completa.