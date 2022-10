Teleton 2022 quer incentivar a vacinação no país e alertar para a volta de doenças como a poliomielite

Além dos artistas, a edição desse ano terá profissionais da AACD tirando dúvidas das pessoas e alertando a população sobre a importância de se vacinar contra a pólio

O SBT e a AACD realizaram, na manhã desta terça-feira (18/10), a coletiva de imprensa do lançamento do Teleton 2022, que esse ano celebra 25 anos.

Visão geral do palco onde aconteceu a coletiva de imprensa que lançou o Teleton 2022

Apresentado pela jornalista Simone Queiroz, o evento contou com a participação dos padrinhos do Teleton, Celso Portiolli, Eliana e Maisa. Além deles, claro, representantes do SBT e da AACD.

Além dos detalhes do evento, que acontecerá nos dias 04 e 05 de novembro, com a participação de diversos artistas e jornalistas, a coletiva de imprensa revelou ainda que a edição desse ano contará também com a presença de profissionais da AACD para tirar dúvidas e principalmente alertar sobre a importância da vacinação contra a pólio.

Norma Mantovanini, diretora do Teleton, frisou a importância desse momento: “A pólio está voltando, gente. Se eu não me engano, a pólio foi o start da AACD há 71 anos. Foi erradicada e voltou. Então, cabe ao Teleton esse alerta. Cabe a todos nós esse alerta para que a gente vacine as nossas crianças. E é isso que vamos fazer no Teleton: muita informação e alegria”.

Celso Portiolli e Eliana são os padrinhos do Teleton 2022. Maísa é a madrinha digital do evento. Larissa Mariano( de branco) é consultora do Teleton e ex paciente da AACD

Norma também agradeceu o trabalho e a dedicação de todos que participam, ajudam e fazem acontecer o Teleton que, como disse, é um grande trabalho de equipe: “É um SBT inteiro dedicado a fazer esse programa. É uma AACD total voltada para o programa que a gente faz. São os padrinhos, os artistas, o pessoal do backstage. Enfim, é muita gente envolvida para entregar ao público um programa que engaje, que sensibilize, que mostre a importância da AACD e que, em retribuição, venha a doação tão importante para continuar os tratamentos e para continuar trabalhando a inclusão da pessoa com deficiência. Obrigada a todos que nos ajudam a fazer o Teleton possível.”